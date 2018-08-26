Роман Беляев
№7
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
14 февр. 1988 (32) года
Рост
180
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 12:00
Сибирь
1 : 2
Химки
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 12:00
минуты: 1' - 46'
Сибирь
1
Химки
2
минуты: 1' - 46'
29.07.2018 29 июля 2018 вс 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Сибирь
76'
76'
76'
29.07.2018 29 июля 2018 вс 11:00
минуты: 56' - 76'
СКА-Хабаровск
1
Сибирь
1
минуты: 56' - 76'
22.07.2018 22 июля 2018 вс 13:00
Сибирь
0 : 2
Шинник
22.07.2018 22 июля 2018 вс 13:00
минуты: 56' - 90'
Сибирь
0
Шинник
2
минуты: 56' - 90'
17.07.2018 17 июля 2018 вт 19:00
Краснодар-2
1 : 1
Сибирь
17.07.2018 17 июля 2018 вт 19:00
минуты: 80' - 90'
Краснодар-2
1
Сибирь
1
минуты: 80' - 90'