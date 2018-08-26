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Лента
Матч-центр
Моя команда
Роман Беляев
№7
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
14 февр. 1988 (32) года
Рост
180
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. премьер-лига
россия. первый дивизион
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
12:00
Сибирь
1 : 2
Химки
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
12:00
минуты: 1' - 46'
Сибирь
1
Химки
2
минуты: 1' - 46'
29.07.2018
29 июля 2018
вс
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Сибирь
76'
76'
76'
29.07.2018
29 июля 2018
вс
11:00
минуты: 56' - 76'
СКА-Хабаровск
1
Сибирь
1
минуты: 56' - 76'
22.07.2018
22 июля 2018
вс
13:00
Сибирь
0 : 2
Шинник
22.07.2018
22 июля 2018
вс
13:00
минуты: 56' - 90'
Сибирь
0
Шинник
2
минуты: 56' - 90'
17.07.2018
17 июля 2018
вт
19:00
Краснодар-2
1 : 1
Сибирь
17.07.2018
17 июля 2018
вт
19:00
минуты: 80' - 90'
Краснодар-2
1
Сибирь
1
минуты: 80' - 90'