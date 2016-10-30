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Матч-центр
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Андрей Горбанец
№32
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2013/2014
2011/2012
2010
2009
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
14:30
Арсенал
0 : 2
Уфа
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
14:30
был в запасе
Арсенал
0
Уфа
2
был в запасе
21.10.2016
21 окт. 2016
пт
18:00
Крылья Советов
1 : 1
Арсенал
21.10.2016
21 окт. 2016
пт
18:00
минуты: 76' - 90'
Крылья Советов
1
Арсенал
1
минуты: 76' - 90'
11.09.2016
11 сент. 2016
вс
19:00
Арсенал
0 : 5
Зенит
11.09.2016
11 сент. 2016
вс
19:00
минуты: 1' - 27'
Арсенал
0
Зенит
5
минуты: 1' - 27'
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
17:00
Урал
1 : 1
Арсенал
85'
85'
85'
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
17:00
минуты: 79' - 90'
Урал
1
Арсенал
1
минуты: 79' - 90'
22.08.2016
22 авг. 2016
пн
19:30
Арсенал
0 : 0
Оренбург
22.08.2016
22 авг. 2016
пн
19:30
минуты: 1' - 90'
Арсенал
0
Оренбург
0
минуты: 1' - 90'
14.08.2016
14 авг. 2016
вс
20:00
Анжи
1 : 0
Арсенал
14.08.2016
14 авг. 2016
вс
20:00
был в запасе
Анжи
1
Арсенал
0
был в запасе
06.08.2016
06 авг. 2016
сб
19:30
Арсенал
1 : 0
Рубин
06.08.2016
06 авг. 2016
сб
19:30
был в запасе
Арсенал
1
Рубин
0
был в запасе
31.07.2016
31 июля 2016
вс
18:00
Спартак
4 : 0
Арсенал
31.07.2016
31 июля 2016
вс
18:00
минуты: 1' - 59'
Спартак
4
Арсенал
0
минуты: 1' - 59'