Александр Дегтярев
№11
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.03.2018 04 марта 2018 вс 13:00
Сибирь
2 : 0
Луч
04.03.2018 04 марта 2018 вс 13:00
минуты: 1' - 46'
Сибирь
2
Луч
0
минуты: 1' - 46'
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 17:00
Кубань
1 : 0
Сибирь
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 17:00
минуты: 1' - 70'
Кубань
1
Сибирь
0
минуты: 1' - 70'
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 13:00
Сибирь
1 : 0
Ротор
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 13:00
минуты: 52' - 90'
Сибирь
1
Ротор
0
минуты: 52' - 90'
12.11.2017 12 нояб. 2017 вс 18:00
Факел
0 : 1
Сибирь
12.11.2017 12 нояб. 2017 вс 18:00
минуты: 1' - 69'
Факел
0
Сибирь
1
минуты: 1' - 69'
08.11.2017 08 нояб. 2017 ср 15:00
Сибирь
3 : 1
Зенит-2
08.11.2017 08 нояб. 2017 ср 15:00
минуты: 46' - 90'
Сибирь
3
Зенит-2
1
минуты: 46' - 90'
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 13:00
Енисей
0 : 0
Сибирь
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 13:00
минуты: 59' - 90'
Енисей
0
Сибирь
0
минуты: 59' - 90'
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 13:00
Сибирь
3 : 0
Балтика
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 13:00
минуты: 46' - 90'
Сибирь
3
Балтика
0
минуты: 46' - 90'
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 13:30
Тамбов
4 : 1
Сибирь
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 13:30
минуты: 1' - 90'
Тамбов
4
Сибирь
1
минуты: 1' - 90'
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 13:00
Сибирь
0 : 1
Оренбург
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 13:00
минуты: 1' - 75'
Сибирь
0
Оренбург
1
минуты: 1' - 75'
07.10.2017 07 окт. 2017 сб 13:00
Сибирь
0 : 2
Авангард
07.10.2017 07 окт. 2017 сб 13:00
минуты: 1' - 75'
Сибирь
0
Авангард
2
минуты: 1' - 75'
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 15:00
Тюмень
0 : 0
Сибирь
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Тюмень
0
Сибирь
0
минуты: 1' - 90'
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 15:00
Шинник
0 : 1
Сибирь
69'
90'
69'
90'
69'
90'
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 15:00
69'
минуты: 46' - 90'
Шинник
0
Сибирь
1
минуты: 46' - 90'
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 13:00
Сибирь
1 : 1
Волгарь
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 90'
06.09.2017 06 сент. 2017 ср 19:00
Химки
0 : 1
Сибирь
84'
84'
84'
06.09.2017 06 сент. 2017 ср 19:00
минуты: 1' - 90'
Химки
0
Сибирь
1
минуты: 1' - 90'
02.09.2017 02 сент. 2017 сб 13:00
Сибирь
1 : 0
Томь
34'
34'
34'
02.09.2017 02 сент. 2017 сб 13:00
34'
минуты: 1' - 90'
Сибирь
1
Томь
0
минуты: 1' - 90'
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 18:00
Крылья Советов
3 : 0
Сибирь
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
3
Сибирь
0
минуты: 1' - 90'
09.08.2017 09 авг. 2017 ср 15:00
Сибирь
2 : 0
Кубань
09.08.2017 09 авг. 2017 ср 15:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
2
Кубань
0
минуты: 1' - 90'
05.08.2017 05 авг. 2017 сб 18:00
Ротор
1 : 2
Сибирь
05.08.2017 05 авг. 2017 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Ротор
1
Сибирь
2
минуты: 1' - 90'
30.07.2017 30 июля 2017 вс 13:00
Сибирь
4 : 0
Факел
35'
35'
35'
30.07.2017 30 июля 2017 вс 13:00
35'
минуты: 1' - 90'
Сибирь
4
Факел
0
минуты: 1' - 90'
26.07.2017 26 июля 2017 ср 18:00
Зенит-2
2 : 1
Сибирь
26.07.2017 26 июля 2017 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Зенит-2
2
Сибирь
1
минуты: 1' - 90'
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