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Алексей Житников
№15
Защитник
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Команда
Рязань
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2017/2018
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
13:00
Нижний Новгород
2 : 2
Сочи
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
13:00
минуты: 1' - 61'
Нижний Новгород
2
Сочи
2
минуты: 1' - 61'
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
18:00
Сочи
3 : 2
Луч
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
3
Луч
2
минуты: 1' - 90'
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
15:00
Кубань
0 : 1
Сочи
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Кубань
0
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
08.11.2017
08 нояб. 2017
ср
14:00
Ротор
0 : 0
Сочи
08.11.2017
08 нояб. 2017
ср
14:00
минуты: 55' - 90'
Ротор
0
Сочи
0
минуты: 55' - 90'
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
16:00
Факел
0 : 0
Сочи
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Факел
0
Сочи
0
минуты: 1' - 90'
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
16:30
Сочи
3 : 3
Зенит-2
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Сочи
3
Зенит-2
3
минуты: 1' - 90'
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
16:00
Балтика
3 : 2
Сочи
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Балтика
3
Сочи
2
минуты: 1' - 90'
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
Сочи
2 : 2
Спартак-2
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
2
Спартак-2
2
минуты: 1' - 90'
07.10.2017
07 окт. 2017
сб
14:00
Тамбов
1 : 1
Сочи
07.10.2017
07 окт. 2017
сб
14:00
минуты: 74' - 90'
Тамбов
1
Сочи
1
минуты: 74' - 90'
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
20:00
Сочи
0 : 1
Оренбург
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
20:00
минуты: 1' - 54'
Сочи
0
Оренбург
1
минуты: 1' - 54'
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
13:00
Сибирь
1 : 1
Сочи
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
1
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
18:00
Сочи
2 : 0
Тюмень
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
2
Тюмень
0
минуты: 1' - 90'
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
19:00
Сочи
1 : 2
Авангард
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
1
Авангард
2
минуты: 1' - 90'
06.09.2017
06 сент. 2017
ср
16:00
Шинник
1 : 2
Сочи
06.09.2017
06 сент. 2017
ср
16:00
был в запасе
Шинник
1
Сочи
2
был в запасе
02.09.2017
02 сент. 2017
сб
13:00
Сочи
2 : 2
Волгарь
02.09.2017
02 сент. 2017
сб
13:00
был в запасе
Сочи
2
Волгарь
2
был в запасе
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
15:00
Химки
0 : 1
Сочи
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
15:00
минуты: 90' - 90'
Химки
0
Сочи
1
минуты: 90' - 90'
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
18:00
Крылья Советов
2 : 0
Сочи
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
18:00
минуты: 1' - 70'
Крылья Советов
2
Сочи
0
минуты: 1' - 70'
09.08.2017
09 авг. 2017
ср
13:00
Сочи
3 : 1
Нижний Новгород
09.08.2017
09 авг. 2017
ср
13:00
был в запасе
Сочи
3
Нижний Новгород
1
был в запасе
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
11:00
Луч
1 : 2
Сочи
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
11:00
минуты: 85' - 90'
Луч
1
Сочи
2
минуты: 85' - 90'
26.07.2017
26 июля 2017
ср
17:00
Сочи
0 : 3
Ротор
26.07.2017
26 июля 2017
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Ротор
3
минуты: 1' - 90'
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