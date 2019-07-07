Александр Макаренко
№8
Защитник
Подписаться
Команда
Луч
Гражданство
Россия
Дата рождения
4 февр. 1986 (34) года
Рост
182
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.07.2019 07 июля 2019 вс 10:00
Луч
2 : 5
Химки
07.07.2019 07 июля 2019 вс 10:00
минуты: 1' - 54'
Луч
2
Химки
5
минуты: 1' - 54'