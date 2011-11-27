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Денис Лактионов
№9
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2011/2012
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
11:00
Томь
0 : 0
Краснодар
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
11:00
был в запасе
Томь
0
Краснодар
0
был в запасе
20.11.2011
20 нояб. 2011
вс
17:30
Ростов
3 : 1
Томь
20.11.2011
20 нояб. 2011
вс
17:30
был в запасе
Ростов
3
Томь
1
был в запасе
02.10.2011
02 окт. 2011
вс
13:00
Томь
0 : 2
Рубин
02.10.2011
02 окт. 2011
вс
13:00
был в запасе
Томь
0
Рубин
2
был в запасе
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
14:30
Томь
0 : 0
Амкар
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
14:30
был в запасе
Томь
0
Амкар
0
был в запасе
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
17:00
ЦСКА
3 : 0
Томь
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
17:00
был в запасе
ЦСКА
3
Томь
0
был в запасе
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
13:00
Томь
0 : 2
Спартак-Нальчик
61'
61'
61'
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
13:00
минуты: 58' - 90'
Томь
0
Спартак-Нальчик
2
минуты: 58' - 90'