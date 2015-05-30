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Денис Бухряков
№17
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. премьер-лига
россия. первый дивизион
Сезон:
2014/2015
2013/2014
30.05.2015
30 мая 2015
сб
14:00
Сибирь
4 : 3
Волга
30.05.2015
30 мая 2015
сб
14:00
был в запасе
Сибирь
4
Волга
3
был в запасе
24.05.2015
24 мая 2015
вс
17:00
Балтика
1 : 0
Сибирь
24.05.2015
24 мая 2015
вс
17:00
был в запасе
Балтика
1
Сибирь
0
был в запасе
03.05.2015
03 мая 2015
вс
12:00
Сибирь
1 : 3
Сахалин
03.05.2015
03 мая 2015
вс
12:00
был в запасе
Сибирь
1
Сахалин
3
был в запасе
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
12:00
Сибирь
1 : 0
Тюмень
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
12:00
был в запасе
Сибирь
1
Тюмень
0
был в запасе
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
16:00
Тосно
2 : 0
Сибирь
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
16:00
был в запасе
Тосно
2
Сибирь
0
был в запасе
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
12:00
Сибирь
1 : 1
Томь
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
12:00
был в запасе
Сибирь
1
Томь
1
был в запасе
05.04.2015
05 апр. 2015
вс
17:00
Сокол
0 : 2
Сибирь
05.04.2015
05 апр. 2015
вс
17:00
был в запасе
Сокол
0
Сибирь
2
был в запасе
29.03.2015
29 марта 2015
вс
12:00
Сибирь
1 : 1
Химик
29.03.2015
29 марта 2015
вс
12:00
был в запасе
Сибирь
1
Химик
1
был в запасе
22.03.2015
22 марта 2015
вс
16:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Сибирь
22.03.2015
22 марта 2015
вс
16:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
0
Сибирь
0
был в запасе
18.03.2015
18 марта 2015
ср
16:00
Сибирь
1 : 0
Луч
18.03.2015
18 марта 2015
ср
16:00
был в запасе
Сибирь
1
Луч
0
был в запасе
14.03.2015
14 марта 2015
сб
12:30
Крылья Советов
2 : 1
Сибирь
14.03.2015
14 марта 2015
сб
12:30
был в запасе
Крылья Советов
2
Сибирь
1
был в запасе
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
13:00
Сибирь
0 : 0
Енисей
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
13:00
минуты: 1' - 44'
Сибирь
0
Енисей
0
минуты: 1' - 44'
18.11.2014
18 нояб. 2014
вт
17:00
Сочи
2 : 2
Сибирь
18.11.2014
18 нояб. 2014
вт
17:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
2
Сибирь
2
минуты: 1' - 90'
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
16:00
Сибирь
2 : 1
Оренбург
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
16:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
2
Оренбург
1
минуты: 1' - 90'
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
17:00
Волгарь
2 : 0
Сибирь
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Волгарь
2
Сибирь
0
минуты: 1' - 90'
02.11.2014
02 нояб. 2014
вс
14:00
Сибирь
2 : 0
Балтика
02.11.2014
02 нояб. 2014
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
2
Балтика
0
минуты: 1' - 90'
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:00
Анжи
1 : 3
Сибирь
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Анжи
1
Сибирь
3
минуты: 1' - 90'
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
13:00
Сибирь
3 : 1
Шинник
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
13:00
был в запасе
Сибирь
3
Шинник
1
был в запасе
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
14:00
Тюмень
4 : 1
Сибирь
35'
35'
35'
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Тюмень
4
Сибирь
1
минуты: 1' - 90'
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
15:00
Сибирь
2 : 1
Тосно
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
15:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
2
Тосно
1
минуты: 1' - 90'
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