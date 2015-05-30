Денис Бухряков
№17
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.05.2015 30 мая 2015 сб 14:00
Сибирь
4 : 3
Волга
30.05.2015 30 мая 2015 сб 14:00
был в запасе
Сибирь
4
Волга
3
был в запасе
24.05.2015 24 мая 2015 вс 17:00
Балтика
1 : 0
Сибирь
24.05.2015 24 мая 2015 вс 17:00
был в запасе
Балтика
1
Сибирь
0
был в запасе
03.05.2015 03 мая 2015 вс 12:00
Сибирь
1 : 3
Сахалин
03.05.2015 03 мая 2015 вс 12:00
был в запасе
Сибирь
1
Сахалин
3
был в запасе
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 12:00
Сибирь
1 : 0
Тюмень
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 12:00
был в запасе
Сибирь
1
Тюмень
0
был в запасе
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 16:00
Тосно
2 : 0
Сибирь
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 16:00
был в запасе
Тосно
2
Сибирь
0
был в запасе
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 12:00
Сибирь
1 : 1
Томь
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 12:00
был в запасе
Сибирь
1
Томь
1
был в запасе
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 17:00
Сокол
0 : 2
Сибирь
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 17:00
был в запасе
Сокол
0
Сибирь
2
был в запасе
29.03.2015 29 марта 2015 вс 12:00
Сибирь
1 : 1
Химик
29.03.2015 29 марта 2015 вс 12:00
был в запасе
Сибирь
1
Химик
1
был в запасе
22.03.2015 22 марта 2015 вс 16:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Сибирь
22.03.2015 22 марта 2015 вс 16:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
0
Сибирь
0
был в запасе
18.03.2015 18 марта 2015 ср 16:00
Сибирь
1 : 0
Луч
18.03.2015 18 марта 2015 ср 16:00
был в запасе
Сибирь
1
Луч
0
был в запасе
14.03.2015 14 марта 2015 сб 12:30
Крылья Советов
2 : 1
Сибирь
14.03.2015 14 марта 2015 сб 12:30
был в запасе
Крылья Советов
2
Сибирь
1
был в запасе
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 13:00
Сибирь
0 : 0
Енисей
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 13:00
минуты: 1' - 44'
Сибирь
0
Енисей
0
минуты: 1' - 44'
18.11.2014 18 нояб. 2014 вт 17:00
Сочи
2 : 2
Сибирь
18.11.2014 18 нояб. 2014 вт 17:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
2
Сибирь
2
минуты: 1' - 90'
14.11.2014 14 нояб. 2014 пт 16:00
Сибирь
2 : 1
Оренбург
14.11.2014 14 нояб. 2014 пт 16:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
2
Оренбург
1
минуты: 1' - 90'
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 17:00
Волгарь
2 : 0
Сибирь
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Волгарь
2
Сибирь
0
минуты: 1' - 90'
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 14:00
Сибирь
2 : 0
Балтика
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
2
Балтика
0
минуты: 1' - 90'
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 16:00
Анжи
1 : 3
Сибирь
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Анжи
1
Сибирь
3
минуты: 1' - 90'
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 13:00
Сибирь
3 : 1
Шинник
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 13:00
был в запасе
Сибирь
3
Шинник
1
был в запасе
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 14:00
Тюмень
4 : 1
Сибирь
35'
35'
35'
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Тюмень
4
Сибирь
1
минуты: 1' - 90'
29.09.2014 29 сент. 2014 пн 15:00
Сибирь
2 : 1
Тосно
29.09.2014 29 сент. 2014 пн 15:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
2
Тосно
1
минуты: 1' - 90'
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