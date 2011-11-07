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Игорь Шестаков
№31
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2011/2012
07.11.2011
07 нояб. 2011
пн
12:00
Сибирь
2 : 1
Химки
07.11.2011
07 нояб. 2011
пн
12:00
минуты: 1' - 34'
Сибирь
2
Химки
1
минуты: 1' - 34'
04.11.2011
04 нояб. 2011
пт
10:00
Енисей
0 : 2
Химки
47'
47'
47'
04.11.2011
04 нояб. 2011
пт
10:00
минуты: 42' - 90'
Енисей
0
Химки
2
минуты: 42' - 90'
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
14:00
Химки
3 : 1
Торпедо
26'
26'
26'
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
14:00
26'
минуты: 1' - 90'
Химки
3
Торпедо
1
минуты: 1' - 90'
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
17:00
КАМАЗ
1 : 1
Химки
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
17:00
минуты: 61' - 90'
КАМАЗ
1
Химки
1
минуты: 61' - 90'
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
17:00
Мордовия
2 : 1
Химки
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
17:00
был в запасе
Мордовия
2
Химки
1
был в запасе
06.10.2011
06 окт. 2011
чт
18:00
Химки
1 : 1
Волгарь
06.10.2011
06 окт. 2011
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Химки
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 90'
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
18:00
Торпедо
3 : 1
Химки
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
18:00
был в запасе
Торпедо
3
Химки
1
был в запасе
06.09.2011
06 сент. 2011
вт
15:00
Химки
2 : 0
Факел
06.09.2011
06 сент. 2011
вт
15:00
минуты: 1' - 27'
Химки
2
Факел
0
минуты: 1' - 27'
01.09.2011
01 сент. 2011
чт
16:00
Химки
2 : 1
Черноморец
01.09.2011
01 сент. 2011
чт
16:00
минуты: 1' - 74'
Химки
2
Черноморец
1
минуты: 1' - 74'
22.08.2011
22 авг. 2011
пн
16:30
Оренбург
1 : 2
Химки
22.08.2011
22 авг. 2011
пн
16:30
минуты: 1' - 90'
Оренбург
1
Химки
2
минуты: 1' - 90'
19.08.2011
19 авг. 2011
пт
17:00
Урал
5 : 2
Химки
19.08.2011
19 авг. 2011
пт
17:00
минуты: 1' - 59'
Урал
5
Химки
2
минуты: 1' - 59'
12.08.2011
12 авг. 2011
пт
18:00
Химки
0 : 0
Динамо
12.08.2011
12 авг. 2011
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Химки
0
Динамо
0
минуты: 1' - 90'
09.08.2011
09 авг. 2011
вт
17:00
Шинник
4 : 1
Химки
09.08.2011
09 авг. 2011
вт
17:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
4
Химки
1
минуты: 1' - 90'
11.07.2011
11 июля 2011
пн
19:00
Факел
0 : 1
Химки
11.07.2011
11 июля 2011
пн
19:00
минуты: 90' - 90'
Факел
0
Химки
1
минуты: 90' - 90'
27.06.2011
27 июня 2011
пн
18:00
Химки
1 : 3
Сибирь
27.06.2011
27 июня 2011
пн
18:00
минуты: 61' - 90'
Химки
1
Сибирь
3
минуты: 61' - 90'
24.06.2011
24 июня 2011
пт
18:00
Химки
1 : 0
Енисей
24.06.2011
24 июня 2011
пт
18:00
минуты: 71' - 90'
Химки
1
Енисей
0
минуты: 71' - 90'
14.06.2011
14 июня 2011
вт
17:30
Торпедо
3 : 3
Химки
20'
20'
20'
14.06.2011
14 июня 2011
вт
17:30
20'
минуты: 1' - 90'
Торпедо
3
Химки
3
минуты: 1' - 90'
04.06.2011
04 июня 2011
сб
15:30
Химки
0 : 6
Мордовия
35'
35'
35'
04.06.2011
04 июня 2011
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Химки
0
Мордовия
6
минуты: 1' - 90'
27.05.2011
27 мая 2011
пт
18:00
Волгарь
1 : 0
Химки
27.05.2011
27 мая 2011
пт
18:00
минуты: 22' - 90'
Волгарь
1
Химки
0
минуты: 22' - 90'
17.05.2011
17 мая 2011
вт
17:00
Химки
2 : 2
Торпедо
17.05.2011
17 мая 2011
вт
17:00
минуты: 1' - 90'
Химки
2
Торпедо
2
минуты: 1' - 90'
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