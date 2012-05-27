Николай Самойлов
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.05.2012 27 мая 2012 вс 17:00
Волгарь
0 : 1
Химки
27.05.2012 27 мая 2012 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Волгарь
0
Химки
1
минуты: 1' - 90'
21.05.2012 21 мая 2012 пн 11:00
Луч
0 : 0
Волгарь
76'
76'
76'
21.05.2012 21 мая 2012 пн 11:00
минуты: 1' - 90'
Луч
0
Волгарь
0
минуты: 1' - 90'
15.05.2012 15 мая 2012 вт 17:30
Волгарь
1 : 1
КАМАЗ
15.05.2012 15 мая 2012 вт 17:30
был в запасе
Волгарь
1
КАМАЗ
1
был в запасе
08.05.2012 08 мая 2012 вт 16:00
Оренбург
1 : 0
Волгарь
08.05.2012 08 мая 2012 вт 16:00
минуты: 67' - 90'
Оренбург
1
Волгарь
0
минуты: 67' - 90'
02.05.2012 02 мая 2012 ср 17:00
Волгарь
3 : 1
Торпедо
02.05.2012 02 мая 2012 ср 17:00
был в запасе
Волгарь
3
Торпедо
1
был в запасе
26.04.2012 26 апр. 2012 чт 17:00
Черноморец
0 : 0
Волгарь
26.04.2012 26 апр. 2012 чт 17:00
был в запасе
Черноморец
0
Волгарь
0
был в запасе
13.04.2012 13 апр. 2012 пт 11:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Волгарь
13.04.2012 13 апр. 2012 пт 11:00
минуты: 90' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Волгарь
1
минуты: 90' - 90'
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 15:00
Волгарь
2 : 1
Факел
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 15:00
был в запасе
Волгарь
2
Факел
1
был в запасе
26.03.2012 26 марта 2012 пн 14:00
Енисей
2 : 1
Волгарь
26.03.2012 26 марта 2012 пн 14:00
минуты: 46' - 90'
Енисей
2
Волгарь
1
минуты: 46' - 90'
07.11.2011 07 нояб. 2011 пн 15:00
Мордовия
3 : 4
Волгарь
07.11.2011 07 нояб. 2011 пн 15:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
3
Волгарь
4
минуты: 1' - 90'
04.11.2011 04 нояб. 2011 пт 14:00
КАМАЗ
1 : 0
Волгарь
04.11.2011 04 нояб. 2011 пт 14:00
минуты: 1' - 90'
КАМАЗ
1
Волгарь
0
минуты: 1' - 90'
27.10.2011 27 окт. 2011 чт 17:00
Волгарь
2 : 0
СКА-Хабаровск
27.10.2011 27 окт. 2011 чт 17:00
минуты: 1' - 90'
Волгарь
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
24.10.2011 24 окт. 2011 пн 17:00
Волгарь
0 : 0
Луч
24.10.2011 24 окт. 2011 пн 17:00
минуты: 1' - 90'
Волгарь
0
Луч
0
минуты: 1' - 90'
17.10.2011 17 окт. 2011 пн 17:00
Волгарь
2 : 2
Балтика
17.10.2011 17 окт. 2011 пн 17:00
минуты: 1' - 90'
Волгарь
2
Балтика
2
минуты: 1' - 90'
14.10.2011 14 окт. 2011 пт 17:00
Волгарь
0 : 0
Торпедо
14.10.2011 14 окт. 2011 пт 17:00
минуты: 1' - 90'
Волгарь
0
Торпедо
0
минуты: 1' - 90'
06.10.2011 06 окт. 2011 чт 18:00
Химки
1 : 1
Волгарь
06.10.2011 06 окт. 2011 чт 18:00
минуты: 1' - 90'
Химки
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 90'
03.10.2011 03 окт. 2011 пн 16:45
Факел
0 : 1
Волгарь
03.10.2011 03 окт. 2011 пн 16:45
минуты: 1' - 90'
Факел
0
Волгарь
1
минуты: 1' - 90'
28.09.2011 28 сент. 2011 ср 17:00
Волгарь
2 : 2
Черноморец
28.09.2011 28 сент. 2011 ср 17:00
был в запасе
Волгарь
2
Черноморец
2
был в запасе
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 16:30
Урал
0 : 0
Волгарь
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 16:30
минуты: 1' - 90'
Урал
0
Волгарь
0
минуты: 1' - 90'
12.09.2011 12 сент. 2011 пн 15:30
Оренбург
1 : 3
Волгарь
90'
90'
90'
12.09.2011 12 сент. 2011 пн 15:30
минуты: 1' - 90'
Оренбург
1
Волгарь
3
минуты: 1' - 90'
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