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Николай Самойлов
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2011/2012
27.05.2012
27 мая 2012
вс
17:00
Волгарь
0 : 1
Химки
27.05.2012
27 мая 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Волгарь
0
Химки
1
минуты: 1' - 90'
21.05.2012
21 мая 2012
пн
11:00
Луч
0 : 0
Волгарь
76'
76'
76'
21.05.2012
21 мая 2012
пн
11:00
минуты: 1' - 90'
Луч
0
Волгарь
0
минуты: 1' - 90'
15.05.2012
15 мая 2012
вт
17:30
Волгарь
1 : 1
КАМАЗ
15.05.2012
15 мая 2012
вт
17:30
был в запасе
Волгарь
1
КАМАЗ
1
был в запасе
08.05.2012
08 мая 2012
вт
16:00
Оренбург
1 : 0
Волгарь
08.05.2012
08 мая 2012
вт
16:00
минуты: 67' - 90'
Оренбург
1
Волгарь
0
минуты: 67' - 90'
02.05.2012
02 мая 2012
ср
17:00
Волгарь
3 : 1
Торпедо
02.05.2012
02 мая 2012
ср
17:00
был в запасе
Волгарь
3
Торпедо
1
был в запасе
26.04.2012
26 апр. 2012
чт
17:00
Черноморец
0 : 0
Волгарь
26.04.2012
26 апр. 2012
чт
17:00
был в запасе
Черноморец
0
Волгарь
0
был в запасе
13.04.2012
13 апр. 2012
пт
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Волгарь
13.04.2012
13 апр. 2012
пт
11:00
минуты: 90' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Волгарь
1
минуты: 90' - 90'
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
15:00
Волгарь
2 : 1
Факел
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
15:00
был в запасе
Волгарь
2
Факел
1
был в запасе
26.03.2012
26 марта 2012
пн
14:00
Енисей
2 : 1
Волгарь
26.03.2012
26 марта 2012
пн
14:00
минуты: 46' - 90'
Енисей
2
Волгарь
1
минуты: 46' - 90'
07.11.2011
07 нояб. 2011
пн
15:00
Мордовия
3 : 4
Волгарь
07.11.2011
07 нояб. 2011
пн
15:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
3
Волгарь
4
минуты: 1' - 90'
04.11.2011
04 нояб. 2011
пт
14:00
КАМАЗ
1 : 0
Волгарь
04.11.2011
04 нояб. 2011
пт
14:00
минуты: 1' - 90'
КАМАЗ
1
Волгарь
0
минуты: 1' - 90'
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
17:00
Волгарь
2 : 0
СКА-Хабаровск
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
17:00
минуты: 1' - 90'
Волгарь
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
17:00
Волгарь
0 : 0
Луч
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Волгарь
0
Луч
0
минуты: 1' - 90'
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
17:00
Волгарь
2 : 2
Балтика
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Волгарь
2
Балтика
2
минуты: 1' - 90'
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
17:00
Волгарь
0 : 0
Торпедо
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
17:00
минуты: 1' - 90'
Волгарь
0
Торпедо
0
минуты: 1' - 90'
06.10.2011
06 окт. 2011
чт
18:00
Химки
1 : 1
Волгарь
06.10.2011
06 окт. 2011
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Химки
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 90'
03.10.2011
03 окт. 2011
пн
16:45
Факел
0 : 1
Волгарь
03.10.2011
03 окт. 2011
пн
16:45
минуты: 1' - 90'
Факел
0
Волгарь
1
минуты: 1' - 90'
28.09.2011
28 сент. 2011
ср
17:00
Волгарь
2 : 2
Черноморец
28.09.2011
28 сент. 2011
ср
17:00
был в запасе
Волгарь
2
Черноморец
2
был в запасе
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
16:30
Урал
0 : 0
Волгарь
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
16:30
минуты: 1' - 90'
Урал
0
Волгарь
0
минуты: 1' - 90'
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
15:30
Оренбург
1 : 3
Волгарь
90'
90'
90'
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
15:30
минуты: 1' - 90'
Оренбург
1
Волгарь
3
минуты: 1' - 90'
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