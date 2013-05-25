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Николай Олеников
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2012/2013
25.05.2013
25 мая 2013
сб
13:00
Томь
3 : 0
Ротор
25.05.2013
25 мая 2013
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Томь
3
Ротор
0
минуты: 1' - 90'
20.05.2013
20 мая 2013
пн
13:00
Сочи
0 : 3
Ротор
20.05.2013
20 мая 2013
пн
13:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Ротор
3
минуты: 1' - 90'
07.05.2013
07 мая 2013
вт
18:00
Волгарь
1 : 0
Ротор
07.05.2013
07 мая 2013
вт
18:00
минуты: 1' - 90'
Волгарь
1
Ротор
0
минуты: 1' - 90'
29.04.2013
29 апр. 2013
пн
18:00
Ротор
0 : 0
Торпедо
29.04.2013
29 апр. 2013
пн
18:00
был в запасе
Ротор
0
Торпедо
0
был в запасе
23.04.2013
23 апр. 2013
вт
17:00
Спартак-Нальчик
1 : 1
Ротор
23.04.2013
23 апр. 2013
вт
17:00
минуты: 1' - 46'
Спартак-Нальчик
1
Ротор
1
минуты: 1' - 46'
16.04.2013
16 апр. 2013
вт
17:15
Ротор
1 : 2
СКА-Хабаровск
21'
21'
21'
16.04.2013
16 апр. 2013
вт
17:15
минуты: 1' - 90'
Ротор
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90'
09.04.2013
09 апр. 2013
вт
15:00
Новокузнецк
2 : 1
Ротор
09.04.2013
09 апр. 2013
вт
15:00
минуты: 1' - 90'
Новокузнецк
2
Ротор
1
минуты: 1' - 90'
01.04.2013
01 апр. 2013
пн
18:00
Ротор
0 : 1
Енисей
01.04.2013
01 апр. 2013
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Ротор
0
Енисей
1
минуты: 1' - 90'
25.03.2013
25 марта 2013
пн
15:00
Урал
1 : 1
Ротор
25.03.2013
25 марта 2013
пн
15:00
минуты: 1' - 90'
Урал
1
Ротор
1
минуты: 1' - 90'
11.03.2013
11 марта 2013
пн
13:00
Нефтехимик
0 : 2
Ротор
11.03.2013
11 марта 2013
пн
13:00
минуты: 1' - 90'
Нефтехимик
0
Ротор
2
минуты: 1' - 90'
16.11.2012
16 нояб. 2012
пт
18:15
Химки
1 : 0
Ротор
16.11.2012
16 нояб. 2012
пт
18:15
минуты: 1' - 90'
Химки
1
Ротор
0
минуты: 1' - 90'
12.11.2012
12 нояб. 2012
пн
15:30
Уфа
1 : 0
Ротор
12.11.2012
12 нояб. 2012
пн
15:30
минуты: 1' - 90'
Уфа
1
Ротор
0
минуты: 1' - 90'
05.11.2012
05 нояб. 2012
пн
16:00
Ротор
3 : 0
Балтика
05.11.2012
05 нояб. 2012
пн
16:00
минуты: 1' - 90'
Ротор
3
Балтика
0
минуты: 1' - 90'
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
19:00
Ротор
2 : 0
Сибирь
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
19:00
минуты: 1' - 90'
Ротор
2
Сибирь
0
минуты: 1' - 90'
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
18:00
Ротор
2 : 0
Сочи
63'
63'
63'
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
18:00
63'
минуты: 1' - 90'
Ротор
2
Сочи
0
минуты: 1' - 90'
15.10.2012
15 окт. 2012
пн
18:00
Салют
1 : 0
Ротор
15.10.2012
15 окт. 2012
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Салют
1
Ротор
0
минуты: 1' - 90'
08.10.2012
08 окт. 2012
пн
18:00
Ротор
3 : 1
Волгарь
08.10.2012
08 окт. 2012
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Ротор
3
Волгарь
1
минуты: 1' - 90'
01.10.2012
01 окт. 2012
пн
19:00
Торпедо
0 : 0
Ротор
01.10.2012
01 окт. 2012
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Торпедо
0
Ротор
0
минуты: 1' - 90'
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
18:00
Ротор
0 : 1
Спартак-Нальчик
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Ротор
0
Спартак-Нальчик
1
минуты: 1' - 90'
17.09.2012
17 сент. 2012
пн
7:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Ротор
17.09.2012
17 сент. 2012
пн
7:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Ротор
1
минуты: 1' - 90'
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