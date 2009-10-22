Кирилл Орлов
№18
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 15:00
Сибирь
1 : 0
КАМАЗ
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 15:00
минуты: 1' - 46'
Сибирь
1
КАМАЗ
0
минуты: 1' - 46'
14.10.2009 14 окт. 2009 ср 14:00
Анжи
2 : 1
Сибирь
14.10.2009 14 окт. 2009 ср 14:00
минуты: 1' - 46'
Анжи
2
Сибирь
1
минуты: 1' - 46'
11.10.2009 11 окт. 2009 вс 15:00
Волгарь
0 : 2
Сибирь
11.10.2009 11 окт. 2009 вс 15:00
минуты: 68' - 90'
Волгарь
0
Сибирь
2
минуты: 68' - 90'
30.09.2009 30 сент. 2009 ср 15:00
Сибирь
4 : 0
Черноморец
30.09.2009 30 сент. 2009 ср 15:00
был в запасе
Сибирь
4
Черноморец
0
был в запасе
12.08.2009 12 авг. 2009 ср 11:00
Луч
1 : 0
Сибирь
12.08.2009 12 авг. 2009 ср 11:00
минуты: 1' - 81'
Луч
1
Сибирь
0
минуты: 1' - 81'