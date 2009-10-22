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Кирилл Орлов
№18
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2009
22.10.2009
22 окт. 2009
чт
15:00
Сибирь
1 : 0
КАМАЗ
22.10.2009
22 окт. 2009
чт
15:00
минуты: 1' - 46'
Сибирь
1
КАМАЗ
0
минуты: 1' - 46'
14.10.2009
14 окт. 2009
ср
14:00
Анжи
2 : 1
Сибирь
14.10.2009
14 окт. 2009
ср
14:00
минуты: 1' - 46'
Анжи
2
Сибирь
1
минуты: 1' - 46'
11.10.2009
11 окт. 2009
вс
15:00
Волгарь
0 : 2
Сибирь
11.10.2009
11 окт. 2009
вс
15:00
минуты: 68' - 90'
Волгарь
0
Сибирь
2
минуты: 68' - 90'
30.09.2009
30 сент. 2009
ср
15:00
Сибирь
4 : 0
Черноморец
30.09.2009
30 сент. 2009
ср
15:00
был в запасе
Сибирь
4
Черноморец
0
был в запасе
12.08.2009
12 авг. 2009
ср
11:00
Луч
1 : 0
Сибирь
12.08.2009
12 авг. 2009
ср
11:00
минуты: 1' - 81'
Луч
1
Сибирь
0
минуты: 1' - 81'