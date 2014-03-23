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Алексей Краснокутский
№13
Вратарь
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2013/2014
2012/2013
23.03.2014
23 марта 2014
вс
13:00
Шинник
0 : 0
Енисей
23.03.2014
23 марта 2014
вс
13:00
был в запасе
Шинник
0
Енисей
0
был в запасе
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
15:00
Мордовия
4 : 2
Шинник
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
15:00
был в запасе
Мордовия
4
Шинник
2
был в запасе
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
14:00
Шинник
5 : 0
Арсенал
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
14:00
был в запасе
Шинник
5
Арсенал
0
был в запасе
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
14:00
Торпедо
1 : 0
Шинник
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
14:00
был в запасе
Торпедо
1
Шинник
0
был в запасе
04.11.2013
04 нояб. 2013
пн
14:00
Шинник
1 : 0
Ротор
04.11.2013
04 нояб. 2013
пн
14:00
был в запасе
Шинник
1
Ротор
0
был в запасе
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
15:00
Салют
4 : 0
Шинник
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
15:00
был в запасе
Салют
4
Шинник
0
был в запасе
07.10.2013
07 окт. 2013
пн
15:00
Нефтехимик
1 : 2
Шинник
07.10.2013
07 окт. 2013
пн
15:00
был в запасе
Нефтехимик
1
Шинник
2
был в запасе
01.10.2013
01 окт. 2013
вт
17:30
Шинник
4 : 2
Ангушт
01.10.2013
01 окт. 2013
вт
17:30
был в запасе
Шинник
4
Ангушт
2
был в запасе
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
12:00
Уфа
2 : 1
Шинник
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
12:00
минуты: 1' - 90'
Уфа
2
Шинник
1
минуты: 1' - 90'
16.09.2013
16 сент. 2013
пн
17:00
Шинник
4 : 0
Химик
16.09.2013
16 сент. 2013
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
4
Химик
0
минуты: 1' - 90'
10.09.2013
10 сент. 2013
вт
17:00
Шинник
2 : 1
Спартак-Нальчик
10.09.2013
10 сент. 2013
вт
17:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
2
Спартак-Нальчик
1
минуты: 1' - 90'
05.09.2013
05 сент. 2013
чт
16:00
Оренбург
2 : 0
Шинник
05.09.2013
05 сент. 2013
чт
16:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
2
Шинник
0
минуты: 1' - 90'
28.08.2013
28 авг. 2013
ср
18:00
Шинник
1 : 2
СКА-Хабаровск
28.08.2013
28 авг. 2013
ср
18:00
был в запасе
Шинник
1
СКА-Хабаровск
2
был в запасе
23.08.2013
23 авг. 2013
пт
14:00
Енисей
1 : 1
Шинник
23.08.2013
23 авг. 2013
пт
14:00
был в запасе
Енисей
1
Шинник
1
был в запасе
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
17:00
Шинник
2 : 0
Сибирь
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
17:00
минуты: 45' - 90'
Шинник
2
Сибирь
0
минуты: 45' - 90'
07.08.2013
07 авг. 2013
ср
18:00
Шинник
3 : 0
Мордовия
07.08.2013
07 авг. 2013
ср
18:00
был в запасе
Шинник
3
Мордовия
0
был в запасе
02.08.2013
02 авг. 2013
пт
18:00
Арсенал
4 : 0
Шинник
02.08.2013
02 авг. 2013
пт
18:00
был в запасе
Арсенал
4
Шинник
0
был в запасе
28.07.2013
28 июля 2013
вс
17:00
Шинник
2 : 1
Торпедо
28.07.2013
28 июля 2013
вс
17:00
был в запасе
Шинник
2
Торпедо
1
был в запасе
23.07.2013
23 июля 2013
вт
18:30
Ротор
2 : 0
Шинник
90'
90'
90'
23.07.2013
23 июля 2013
вт
18:30
минуты: 1' - 90'
Ротор
2
Шинник
0
минуты: 1' - 90'
18.07.2013
18 июля 2013
чт
18:00
Шинник
0 : 0
Салют
18.07.2013
18 июля 2013
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
0
Салют
0
минуты: 1' - 90'
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