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Дмитрий Бородин
№22
Вратарь
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига чемпионов
россия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2011/2012
2010
2009
13.05.2012
13 мая 2012
вс
17:30
Анжи
0 : 2
Зенит
13.05.2012
13 мая 2012
вс
17:30
был в запасе
Анжи
0
Зенит
2
был в запасе
02.05.2012
02 мая 2012
ср
17:30
Рубин
2 : 2
Зенит
02.05.2012
02 мая 2012
ср
17:30
был в запасе
Рубин
2
Зенит
2
был в запасе
21.04.2012
21 апр. 2012
сб
17:45
Кубань
2 : 2
Зенит
21.04.2012
21 апр. 2012
сб
17:45
был в запасе
Кубань
2
Зенит
2
был в запасе
14.04.2012
14 апр. 2012
сб
18:00
Зенит
2 : 0
ЦСКА
14.04.2012
14 апр. 2012
сб
18:00
был в запасе
Зенит
2
ЦСКА
0
был в запасе
24.09.2011
24 сент. 2011
сб
15:00
Зенит
4 : 0
Томь
24.09.2011
24 сент. 2011
сб
15:00
был в запасе
Зенит
4
Томь
0
был в запасе
06.08.2011
06 авг. 2011
сб
17:45
ЦСКА
0 : 2
Зенит
06.08.2011
06 авг. 2011
сб
17:45
был в запасе
ЦСКА
0
Зенит
2
был в запасе
31.07.2011
31 июля 2011
вс
15:30
Зенит
1 : 0
Спартак-Нальчик
31.07.2011
31 июля 2011
вс
15:30
минуты: 46' - 90'
Зенит
1
Спартак-Нальчик
0
минуты: 46' - 90'
24.07.2011
24 июля 2011
вс
20:00
Анжи
0 : 1
Зенит
24.07.2011
24 июля 2011
вс
20:00
был в запасе
Анжи
0
Зенит
1
был в запасе
29.05.2011
29 мая 2011
вс
15:00
Зенит
3 : 0
Спартак
29.05.2011
29 мая 2011
вс
15:00
был в запасе
Зенит
3
Спартак
0
был в запасе
21.05.2011
21 мая 2011
сб
10:45
Томь
2 : 1
Зенит
21.05.2011
21 мая 2011
сб
10:45
был в запасе
Томь
2
Зенит
1
был в запасе
15.05.2011
15 мая 2011
вс
15:00
Зенит
2 : 2
Рубин
15.05.2011
15 мая 2011
вс
15:00
был в запасе
Зенит
2
Рубин
2
был в запасе
03.04.2011
03 апр. 2011
вс
13:00
Спартак-Нальчик
2 : 2
Зенит
03.04.2011
03 апр. 2011
вс
13:00
был в запасе
Спартак-Нальчик
2
Зенит
2
был в запасе
21.03.2011
21 марта 2011
пн
19:30
Зенит
2 : 0
Анжи
21.03.2011
21 марта 2011
пн
19:30
был в запасе
Зенит
2
Анжи
0
был в запасе