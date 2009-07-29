Алексей Селин
№0
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
29.07.2009 29 июля 2009 ср 18:30
Черноморец
1 : 1
Шинник
29.07.2009 29 июля 2009 ср 18:30
минуты: 1' - 62'
Черноморец
1
Шинник
1
минуты: 1' - 62'
26.07.2009 26 июля 2009 вс 18:30
Черноморец
0 : 3
Балтика
26.07.2009 26 июля 2009 вс 18:30
минуты: 1' - 90'
Черноморец
0
Балтика
3
минуты: 1' - 90'
25.05.2009 25 мая 2009 пн 11:00
Чита
2 : 0
Черноморец
25.05.2009 25 мая 2009 пн 11:00
минуты: 1' - 33'
Чита
2
Черноморец
0
минуты: 1' - 33'
14.05.2009 14 мая 2009 чт 18:00
Черноморец
0 : 0
Волга
14.05.2009 14 мая 2009 чт 18:00
минуты: 88' - 90'
Черноморец
0
Волга
0
минуты: 88' - 90'