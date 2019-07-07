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Лента
Матч-центр
Моя команда
Юрий Лебедев
№87
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
21 янв. 1987 (33) года
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. премьер-лига
россия. первый дивизион
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
07.07.2019
07 июля 2019
вс
15:00
Нижний Новгород
0 : 2
Томь
07.07.2019
07 июля 2019
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Нижний Новгород
0
Томь
2
минуты: 1' - 90'