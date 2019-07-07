Юрий Лебедев
№87
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
21 янв. 1987 (33) года
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.07.2019 07 июля 2019 вс 15:00
Нижний Новгород
0 : 2
Томь
07.07.2019 07 июля 2019 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Нижний Новгород
0
Томь
2
минуты: 1' - 90'