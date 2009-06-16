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Вартан Мазалов
№12
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2009
16.06.2009
16 июня 2009
вт
15:00
Сибирь
2 : 1
Анжи
16.06.2009
16 июня 2009
вт
15:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
2
Анжи
1
минуты: 1' - 90'
13.06.2009
13 июня 2009
сб
14:00
Урал
0 : 2
Анжи
13.06.2009
13 июня 2009
сб
14:00
минуты: 1' - 60'
Урал
0
Анжи
2
минуты: 1' - 60'
02.06.2009
02 июня 2009
вт
16:30
Анжи
3 : 0
Чита
02.06.2009
02 июня 2009
вт
16:30
минуты: 73' - 90'
Анжи
3
Чита
0
минуты: 73' - 90'
25.05.2009
25 мая 2009
пн
17:00
КАМАЗ
1 : 1
Анжи
25.05.2009
25 мая 2009
пн
17:00
минуты: 77' - 90'
КАМАЗ
1
Анжи
1
минуты: 77' - 90'
22.05.2009
22 мая 2009
пт
17:00
Волга
1 : 1
Анжи
24'
24'
24'
22.05.2009
22 мая 2009
пт
17:00
минуты: 1' - 56'
Волга
1
Анжи
1
минуты: 1' - 56'
14.05.2009
14 мая 2009
чт
17:30
Волгарь
1 : 3
Анжи
44'
44'
44'
14.05.2009
14 мая 2009
чт
17:30
44'
минуты: 1' - 75'
Волгарь
1
Анжи
3
минуты: 1' - 75'
03.05.2009
03 мая 2009
вс
16:00
Анжи
2 : 0
Черноморец
33'
33'
33'
03.05.2009
03 мая 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Анжи
2
Черноморец
0
минуты: 1' - 90'
30.04.2009
30 апр. 2009
чт
16:00
Анжи
1 : 1
Краснодар
30.04.2009
30 апр. 2009
чт
16:00
минуты: 1' - 90'
Анжи
1
Краснодар
1
минуты: 1' - 90'
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
14:00
Носта
2 : 2
Анжи
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
14:00
минуты: 1' - 52'
Носта
2
Анжи
2
минуты: 1' - 52'
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
15:00
Анжи
2 : 0
Балтика
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
15:00
минуты: 1' - 80'
Анжи
2
Балтика
0
минуты: 1' - 80'
08.04.2009
08 апр. 2009
ср
15:00
Анжи
1 : 0
Шинник
08.04.2009
08 апр. 2009
ср
15:00
минуты: 1' - 69'
Анжи
1
Шинник
0
минуты: 1' - 69'