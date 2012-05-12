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Станислав Хотеев
№27
Вратарь
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2011/2012
12.05.2012
12 мая 2012
сб
17:00
Шинник
1 : 2
Сибирь
12.05.2012
12 мая 2012
сб
17:00
был в запасе
Шинник
1
Сибирь
2
был в запасе
08.05.2012
08 мая 2012
вт
14:00
Мордовия
2 : 0
Шинник
08.05.2012
08 мая 2012
вт
14:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
2
Шинник
0
минуты: 1' - 90'
03.05.2012
03 мая 2012
чт
17:30
Шинник
1 : 0
Торпедо
03.05.2012
03 мая 2012
чт
17:30
был в запасе
Шинник
1
Торпедо
0
был в запасе
25.04.2012
25 апр. 2012
ср
17:30
Шинник
2 : 1
Урал
25.04.2012
25 апр. 2012
ср
17:30
был в запасе
Шинник
2
Урал
1
был в запасе
15.04.2012
15 апр. 2012
вс
16:00
Шинник
0 : 2
Динамо
15.04.2012
15 апр. 2012
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
0
Динамо
2
минуты: 1' - 90'
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
14:45
Сибирь
1 : 1
Шинник
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
14:45
был в запасе
Сибирь
1
Шинник
1
был в запасе
04.04.2012
04 апр. 2012
ср
17:30
Шинник
0 : 2
Мордовия
04.04.2012
04 апр. 2012
ср
17:30
был в запасе
Шинник
0
Мордовия
2
был в запасе
31.03.2012
31 марта 2012
сб
12:00
Торпедо
1 : 1
Шинник
31.03.2012
31 марта 2012
сб
12:00
был в запасе
Торпедо
1
Шинник
1
был в запасе
20.03.2012
20 марта 2012
вт
16:00
Урал
0 : 1
Шинник
20.03.2012
20 марта 2012
вт
16:00
был в запасе
Урал
0
Шинник
1
был в запасе
12.03.2012
12 марта 2012
пн
17:00
Динамо
0 : 1
Шинник
12.03.2012
12 марта 2012
пн
17:00
был в запасе
Динамо
0
Шинник
1
был в запасе
07.11.2011
07 нояб. 2011
пн
17:30
Шинник
1 : 0
Черноморец
07.11.2011
07 нояб. 2011
пн
17:30
был в запасе
Шинник
1
Черноморец
0
был в запасе
01.11.2011
01 нояб. 2011
вт
18:00
Шинник
5 : 0
Динамо
01.11.2011
01 нояб. 2011
вт
18:00
был в запасе
Шинник
5
Динамо
0
был в запасе
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
14:00
Оренбург
1 : 2
Шинник
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
14:00
был в запасе
Оренбург
1
Шинник
2
был в запасе
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
16:30
Урал
0 : 2
Шинник
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
16:30
был в запасе
Урал
0
Шинник
2
был в запасе
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
11:00
Луч
2 : 1
Шинник
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
11:00
был в запасе
Луч
2
Шинник
1
был в запасе
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Шинник
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
0
Шинник
0
был в запасе
06.10.2011
06 окт. 2011
чт
18:00
Шинник
3 : 3
Сибирь
06.10.2011
06 окт. 2011
чт
18:00
был в запасе
Шинник
3
Сибирь
3
был в запасе
03.10.2011
03 окт. 2011
пн
17:30
Шинник
2 : 0
Енисей
03.10.2011
03 окт. 2011
пн
17:30
был в запасе
Шинник
2
Енисей
0
был в запасе
28.09.2011
28 сент. 2011
ср
17:30
Торпедо
1 : 2
Шинник
28.09.2011
28 сент. 2011
ср
17:30
был в запасе
Торпедо
1
Шинник
2
был в запасе
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
17:30
Шинник
3 : 2
КАМАЗ
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
17:30
был в запасе
Шинник
3
КАМАЗ
2
был в запасе
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