Дмитрий Иванов
№5
Защитник
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Команда
Химки
Гражданство
Россия
Дата рождения
14 февр. 1987 (33) года
Рост
182
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.08.2018 31 авг. 2018 пт 19:00
Химки
1 : 1
Ротор
31.08.2018 31 авг. 2018 пт 19:00
был в запасе
Химки
1
Ротор
1
был в запасе
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 18:00
Факел
2 : 0
Химки
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 18:00
был в запасе
Факел
2
Химки
0
был в запасе
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 16:00
Химки
1 : 3
Спартак-2
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 16:00
был в запасе
Химки
1
Спартак-2
3
был в запасе
08.08.2018 08 авг. 2018 ср 17:00
Шинник
0 : 1
Химки
08.08.2018 08 авг. 2018 ср 17:00
был в запасе
Шинник
0
Химки
1
был в запасе
04.08.2018 04 авг. 2018 сб 16:00
Химки
3 : 1
Авангард
04.08.2018 04 авг. 2018 сб 16:00
был в запасе
Химки
3
Авангард
1
был в запасе
29.07.2018 29 июля 2018 вс 18:00
Сочи
3 : 2
Химки
29.07.2018 29 июля 2018 вс 18:00
был в запасе
Сочи
3
Химки
2
был в запасе
22.07.2018 22 июля 2018 вс 16:00
Химки
0 : 1
Томь
22.07.2018 22 июля 2018 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Химки
0
Томь
1
минуты: 1' - 90'
17.07.2018 17 июля 2018 вт 12:00
Луч
0 : 1
Химки
17.07.2018 17 июля 2018 вт 12:00
минуты: 65' - 90'
Луч
0
Химки
1
минуты: 65' - 90'