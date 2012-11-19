Константин Зуев
№31
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.11.2012 19 нояб. 2012 пн 7:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Новокузнецк
19.11.2012 19 нояб. 2012 пн 7:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Новокузнецк
0
был в запасе
12.11.2012 12 нояб. 2012 пн 14:00
Енисей
1 : 1
СКА-Хабаровск
12.11.2012 12 нояб. 2012 пн 14:00
минуты: 1' - 61'
Енисей
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 61'
06.11.2012 06 нояб. 2012 вт 11:00
СКА-Хабаровск
0 : 2
Урал
06.11.2012 06 нояб. 2012 вт 11:00
минуты: 66' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Урал
2
минуты: 66' - 90'
26.10.2012 26 окт. 2012 пт 11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Нефтехимик
26.10.2012 26 окт. 2012 пт 11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Нефтехимик
0
минуты: 1' - 90'
22.10.2012 22 окт. 2012 пн 17:00
Уфа
1 : 1
СКА-Хабаровск
22.10.2012 22 окт. 2012 пн 17:00
минуты: 1' - 67'
Уфа
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 67'
15.10.2012 15 окт. 2012 пн 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Балтика
15.10.2012 15 окт. 2012 пн 11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Балтика
0
минуты: 1' - 90'
21.09.2012 21 сент. 2012 пт 15:00
Томь
2 : 2
СКА-Хабаровск
21.09.2012 21 сент. 2012 пт 15:00
минуты: 1' - 26'
Томь
2
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 26'
17.09.2012 17 сент. 2012 пн 7:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Ротор
20'
20'
20'
17.09.2012 17 сент. 2012 пн 7:00
минуты: 1' - 60'
СКА-Хабаровск
1
Ротор
1
минуты: 1' - 60'
10.09.2012 10 сент. 2012 пн 18:00
Салют
0 : 1
СКА-Хабаровск
10.09.2012 10 сент. 2012 пн 18:00
минуты: 30' - 90'
Салют
0
СКА-Хабаровск
1
минуты: 30' - 90'
06.09.2012 06 сент. 2012 чт 11:00
СКА-Хабаровск
3 : 1
Волгарь
06.09.2012 06 сент. 2012 чт 11:00
минуты: 1' - 54'
СКА-Хабаровск
3
Волгарь
1
минуты: 1' - 54'
28.08.2012 28 авг. 2012 вт 19:00
Торпедо
0 : 0
СКА-Хабаровск
28.08.2012 28 авг. 2012 вт 19:00
минуты: 1' - 90'
Торпедо
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
13.08.2012 13 авг. 2012 пн 15:00
Новокузнецк
1 : 0
СКА-Хабаровск
13.08.2012 13 авг. 2012 пн 15:00
минуты: 62' - 90'
Новокузнецк
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 62' - 90'
07.08.2012 07 авг. 2012 вт 10:45
СКА-Хабаровск
1 : 0
Енисей
07.08.2012 07 авг. 2012 вт 10:45
минуты: 65' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Енисей
0
минуты: 65' - 90'
31.07.2012 31 июля 2012 вт 16:00
Урал
1 : 1
СКА-Хабаровск
31.07.2012 31 июля 2012 вт 16:00
минуты: 1' - 51'
Урал
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 51'
24.07.2012 24 июля 2012 вт 12:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Шинник
24.07.2012 24 июля 2012 вт 12:00
минуты: 1' - 40'
СКА-Хабаровск
2
Шинник
0
минуты: 1' - 40'
16.07.2012 16 июля 2012 пн 19:00
Нефтехимик
1 : 1
СКА-Хабаровск
16.07.2012 16 июля 2012 пн 19:00
минуты: 1' - 36'
Нефтехимик
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 36'