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Иван Живанович
№15
Защитник
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2011/2012
2010
2009
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
19:30
Ахмат
1 : 1
Ростов
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
19:30
был в запасе
Ахмат
1
Ростов
1
был в запасе
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
20:00
Ростов
1 : 2
Кубань
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Ростов
1
Кубань
2
минуты: 1' - 90'
06.08.2011
06 авг. 2011
сб
20:00
Волга
0 : 1
Ростов
06.08.2011
06 авг. 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Волга
0
Ростов
1
минуты: 1' - 90'
24.07.2011
24 июля 2011
вс
19:00
Ростов
0 : 2
Динамо
24.07.2011
24 июля 2011
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Ростов
0
Динамо
2
минуты: 1' - 90'
26.06.2011
26 июня 2011
вс
20:00
Спартак
3 : 2
Ростов
26.06.2011
26 июня 2011
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Спартак
3
Ростов
2
минуты: 1' - 90'
22.06.2011
22 июня 2011
ср
14:30
Томь
1 : 1
Ростов
22.06.2011
22 июня 2011
ср
14:30
минуты: 1' - 90'
Томь
1
Ростов
1
минуты: 1' - 90'
18.06.2011
18 июня 2011
сб
20:00
Ростов
1 : 3
Рубин
18.06.2011
18 июня 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Ростов
1
Рубин
3
минуты: 1' - 90'
14.06.2011
14 июня 2011
вт
17:45
Зенит
4 : 0
Ростов
14.06.2011
14 июня 2011
вт
17:45
был в запасе
Зенит
4
Ростов
0
был в запасе
10.06.2011
10 июня 2011
пт
20:00
Ростов
1 : 3
Краснодар
10.06.2011
10 июня 2011
пт
20:00
был в запасе
Ростов
1
Краснодар
3
был в запасе
29.05.2011
29 мая 2011
вс
17:15
Крылья Советов
2 : 2
Ростов
29.05.2011
29 мая 2011
вс
17:15
был в запасе
Крылья Советов
2
Ростов
2
был в запасе
15.05.2011
15 мая 2011
вс
19:30
ЦСКА
2 : 1
Ростов
15.05.2011
15 мая 2011
вс
19:30
был в запасе
ЦСКА
2
Ростов
1
был в запасе
07.05.2011
07 мая 2011
сб
17:30
Ростов
0 : 0
Спартак-Нальчик
07.05.2011
07 мая 2011
сб
17:30
был в запасе
Ростов
0
Спартак-Нальчик
0
был в запасе
01.05.2011
01 мая 2011
вс
13:15
Анжи
1 : 0
Ростов
01.05.2011
01 мая 2011
вс
13:15
был в запасе
Анжи
1
Ростов
0
был в запасе
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
15:15
Кубань
2 : 0
Ростов
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
15:15
был в запасе
Кубань
2
Ростов
0
был в запасе
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
13:00
Ростов
1 : 3
Волга
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
13:00
был в запасе
Ростов
1
Волга
3
был в запасе
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
17:30
Локомотив
1 : 1
Ростов
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
17:30
был в запасе
Локомотив
1
Ростов
1
был в запасе
19.03.2011
19 марта 2011
сб
16:15
Динамо
3 : 1
Ростов
19.03.2011
19 марта 2011
сб
16:15
был в запасе
Динамо
3
Ростов
1
был в запасе
14.03.2011
14 марта 2011
пн
19:30
Ростов
4 : 0
Спартак
14.03.2011
14 марта 2011
пн
19:30
был в запасе
Ростов
4
Спартак
0
был в запасе