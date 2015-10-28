Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Евгений Пузин
№22
Вратарь
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
россия. фнл
россия. премьер-лига
Сезон:
2015/2016
2010/2011
28.10.2015
28 окт. 2015
ср
19:00
Ахмат
2 : 1
Химки
28.10.2015
28 окт. 2015
ср
19:00
был в запасе
Ахмат
2
Химки
1
был в запасе
24.09.2015
24 сент. 2015
чт
19:00
Химки
1 : 0
Мордовия
24.09.2015
24 сент. 2015
чт
19:00
был в запасе
Химки
1
Мордовия
0
был в запасе