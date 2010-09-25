Олег Малюков
№27
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 17:00
Балтика
0 : 1
Кубань
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 17:00
был в запасе
Балтика
0
Кубань
1
был в запасе
22.09.2010 22 сент. 2010 ср 16:30
Сочи
0 : 0
Кубань
22.09.2010 22 сент. 2010 ср 16:30
был в запасе
Сочи
0
Кубань
0
был в запасе
13.08.2010 13 авг. 2010 пт 19:30
Кубань
1 : 0
СКА-Хабаровск
13.08.2010 13 авг. 2010 пт 19:30
был в запасе
Кубань
1
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
10.08.2010 10 авг. 2010 вт 19:30
Кубань
3 : 0
Луч
10.08.2010 10 авг. 2010 вт 19:30
был в запасе
Кубань
3
Луч
0
был в запасе
02.08.2010 02 авг. 2010 пн 18:00
Салют
1 : 2
Кубань
02.08.2010 02 авг. 2010 пн 18:00
был в запасе
Салют
1
Кубань
2
был в запасе
30.07.2010 30 июля 2010 пт 18:30
Авангард
1 : 2
Кубань
30.07.2010 30 июля 2010 пт 18:30
был в запасе
Авангард
1
Кубань
2
был в запасе
09.07.2010 09 июля 2010 пт 19:00
Кубань
6 : 1
Волгарь
09.07.2010 09 июля 2010 пт 19:00
минуты: 86' - 90'
Кубань
6
Волгарь
1
минуты: 86' - 90'
26.06.2010 26 июня 2010 сб 17:00
Мордовия
3 : 0
Кубань
26.06.2010 26 июня 2010 сб 17:00
минуты: 1' - 61'
Мордовия
3
Кубань
0
минуты: 1' - 61'
12.06.2010 12 июня 2010 сб 19:00
Кубань
3 : 0
Краснодар
12.06.2010 12 июня 2010 сб 19:00
был в запасе
Кубань
3
Краснодар
0
был в запасе
04.06.2010 04 июня 2010 пт 17:30
Шинник
0 : 1
Кубань
04.06.2010 04 июня 2010 пт 17:30
минуты: 1' - 90'
Шинник
0
Кубань
1
минуты: 1' - 90'
24.05.2010 24 мая 2010 пн 19:00
Кубань
0 : 0
Балтика
57'
57'
57'
24.05.2010 24 мая 2010 пн 19:00
минуты: 1' - 77'
Кубань
0
Балтика
0
минуты: 1' - 77'
21.05.2010 21 мая 2010 пт 19:00
Кубань
2 : 0
Сочи
21.05.2010 21 мая 2010 пт 19:00
минуты: 1' - 90'
Кубань
2
Сочи
0
минуты: 1' - 90'
13.05.2010 13 мая 2010 чт 16:00
Урал
0 : 0
Кубань
16'
16'
16'
13.05.2010 13 мая 2010 чт 16:00
минуты: 1' - 24'
Урал
0
Кубань
0
минуты: 1' - 24'
02.05.2010 02 мая 2010 вс 15:00
Кубань
0 : 1
КАМАЗ
02.05.2010 02 мая 2010 вс 15:00
минуты: 1' - 41'
Кубань
0
КАМАЗ
1
минуты: 1' - 41'
29.04.2010 29 апр. 2010 чт 18:00
Кубань
1 : 0
Волга
65'
65'
65'
29.04.2010 29 апр. 2010 чт 18:00
минуты: 1' - 90'
Кубань
1
Волга
0
минуты: 1' - 90'
21.04.2010 21 апр. 2010 ср 18:00
Химки
0 : 1
Кубань
21.04.2010 21 апр. 2010 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Химки
0
Кубань
1
минуты: 1' - 90'
13.04.2010 13 апр. 2010 вт 12:00
Луч
0 : 1
Кубань
13.04.2010 13 апр. 2010 вт 12:00
минуты: 1' - 90'
Луч
0
Кубань
1
минуты: 1' - 90'
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Кубань
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
0
Кубань
0
был в запасе