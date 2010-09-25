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Олег Малюков
№27
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2010
2009
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
17:00
Балтика
0 : 1
Кубань
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
17:00
был в запасе
Балтика
0
Кубань
1
был в запасе
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
16:30
Сочи
0 : 0
Кубань
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
16:30
был в запасе
Сочи
0
Кубань
0
был в запасе
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
19:30
Кубань
1 : 0
СКА-Хабаровск
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
19:30
был в запасе
Кубань
1
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
19:30
Кубань
3 : 0
Луч
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
19:30
был в запасе
Кубань
3
Луч
0
был в запасе
02.08.2010
02 авг. 2010
пн
18:00
Салют
1 : 2
Кубань
02.08.2010
02 авг. 2010
пн
18:00
был в запасе
Салют
1
Кубань
2
был в запасе
30.07.2010
30 июля 2010
пт
18:30
Авангард
1 : 2
Кубань
30.07.2010
30 июля 2010
пт
18:30
был в запасе
Авангард
1
Кубань
2
был в запасе
09.07.2010
09 июля 2010
пт
19:00
Кубань
6 : 1
Волгарь
09.07.2010
09 июля 2010
пт
19:00
минуты: 86' - 90'
Кубань
6
Волгарь
1
минуты: 86' - 90'
26.06.2010
26 июня 2010
сб
17:00
Мордовия
3 : 0
Кубань
26.06.2010
26 июня 2010
сб
17:00
минуты: 1' - 61'
Мордовия
3
Кубань
0
минуты: 1' - 61'
12.06.2010
12 июня 2010
сб
19:00
Кубань
3 : 0
Краснодар
12.06.2010
12 июня 2010
сб
19:00
был в запасе
Кубань
3
Краснодар
0
был в запасе
04.06.2010
04 июня 2010
пт
17:30
Шинник
0 : 1
Кубань
04.06.2010
04 июня 2010
пт
17:30
минуты: 1' - 90'
Шинник
0
Кубань
1
минуты: 1' - 90'
24.05.2010
24 мая 2010
пн
19:00
Кубань
0 : 0
Балтика
57'
57'
57'
24.05.2010
24 мая 2010
пн
19:00
минуты: 1' - 77'
Кубань
0
Балтика
0
минуты: 1' - 77'
21.05.2010
21 мая 2010
пт
19:00
Кубань
2 : 0
Сочи
21.05.2010
21 мая 2010
пт
19:00
минуты: 1' - 90'
Кубань
2
Сочи
0
минуты: 1' - 90'
13.05.2010
13 мая 2010
чт
16:00
Урал
0 : 0
Кубань
16'
16'
16'
13.05.2010
13 мая 2010
чт
16:00
минуты: 1' - 24'
Урал
0
Кубань
0
минуты: 1' - 24'
02.05.2010
02 мая 2010
вс
15:00
Кубань
0 : 1
КАМАЗ
02.05.2010
02 мая 2010
вс
15:00
минуты: 1' - 41'
Кубань
0
КАМАЗ
1
минуты: 1' - 41'
29.04.2010
29 апр. 2010
чт
18:00
Кубань
1 : 0
Волга
65'
65'
65'
29.04.2010
29 апр. 2010
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Кубань
1
Волга
0
минуты: 1' - 90'
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
18:00
Химки
0 : 1
Кубань
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Химки
0
Кубань
1
минуты: 1' - 90'
13.04.2010
13 апр. 2010
вт
12:00
Луч
0 : 1
Кубань
13.04.2010
13 апр. 2010
вт
12:00
минуты: 1' - 90'
Луч
0
Кубань
1
минуты: 1' - 90'
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Кубань
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
0
Кубань
0
был в запасе