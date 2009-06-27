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Михаил Лунин
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2009
27.06.2009
27 июня 2009
сб
18:00
Черноморец
1 : 1
Салют
27.06.2009
27 июня 2009
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Черноморец
1
Салют
1
минуты: 1' - 90'
24.06.2009
24 июня 2009
ср
18:00
Черноморец
1 : 1
Металлург
45'
45'
45'
24.06.2009
24 июня 2009
ср
18:00
45'
минуты: 1' - 90'
Черноморец
1
Металлург
1
минуты: 1' - 90'
16.06.2009
16 июня 2009
вт
11:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Черноморец
32'
32'
32'
16.06.2009
16 июня 2009
вт
11:00
минуты: 1' - 74'
СКА-Хабаровск
2
Черноморец
0
минуты: 1' - 74'
13.06.2009
13 июня 2009
сб
7:00
Луч
2 : 0
Черноморец
13.06.2009
13 июня 2009
сб
7:00
минуты: 1' - 81'
Луч
2
Черноморец
0
минуты: 1' - 81'
05.06.2009
05 июня 2009
пт
18:00
Черноморец
1 : 1
Урал
05.06.2009
05 июня 2009
пт
18:00
минуты: 1' - 59'
Черноморец
1
Урал
1
минуты: 1' - 59'
02.06.2009
02 июня 2009
вт
18:00
Черноморец
2 : 1
Сибирь
02.06.2009
02 июня 2009
вт
18:00
был в запасе
Черноморец
2
Сибирь
1
был в запасе
11.05.2009
11 мая 2009
пн
17:00
Черноморец
1 : 0
КАМАЗ
11.05.2009
11 мая 2009
пн
17:00
минуты: 90' - 90'
Черноморец
1
КАМАЗ
0
минуты: 90' - 90'
30.04.2009
30 апр. 2009
чт
17:00
Волгарь
1 : 0
Черноморец
30.04.2009
30 апр. 2009
чт
17:00
минуты: 56' - 90'
Волгарь
1
Черноморец
0
минуты: 56' - 90'
22.04.2009
22 апр. 2009
ср
17:30
Черноморец
1 : 2
Краснодар
22.04.2009
22 апр. 2009
ср
17:30
минуты: 1' - 60'
Черноморец
1
Краснодар
2
минуты: 1' - 60'
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
16:00
Черноморец
2 : 2
Носта
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Черноморец
2
Носта
2
минуты: 1' - 90'
08.04.2009
08 апр. 2009
ср
18:00
Черноморец
1 : 1
Витязь
54'
54'
54'
08.04.2009
08 апр. 2009
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Черноморец
1
Витязь
1
минуты: 1' - 90'
31.03.2009
31 марта 2009
вт
17:30
Шинник
0 : 1
Черноморец
31.03.2009
31 марта 2009
вт
17:30
минуты: 1' - 90'
Шинник
0
Черноморец
1
минуты: 1' - 90'