Арсений Логашов
№25
Защитник
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Команда
Ростов
Гражданство
Россия
Дата рождения
20 авг. 1991 (28) лет
Рост
183
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.07.2020 22 июля 2020 ср 19:00
Ростов
1 : 2
Зенит
22.07.2020 22 июля 2020 ср 19:00
минуты: 1' - 87'
Ростов
1
Зенит
2
минуты: 1' - 87'
16.07.2020 16 июля 2020 чт 18:00
Рубин
0 : 0
Ростов
16.07.2020 16 июля 2020 чт 18:00
минуты: 61' - 90'
Рубин
0
Ростов
0
минуты: 61' - 90'
12.07.2020 12 июля 2020 вс 18:30
Оренбург
0 : 0
Ростов
12.07.2020 12 июля 2020 вс 18:30
минуты: 1' - 46'
Оренбург
0
Ростов
0
минуты: 1' - 46'
08.07.2020 08 июля 2020 ср 20:30
Ростов
1 : 2
Уфа
90'
90'
90'
08.07.2020 08 июля 2020 ср 20:30
минуты: 70' - 90'
Ростов
1
Уфа
2
минуты: 70' - 90'
15.03.2020 15 марта 2020 вс 19:00
Ростов
1 : 3
Локомотив
15.03.2020 15 марта 2020 вс 19:00
был в запасе
Ростов
1
Локомотив
3
был в запасе
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 19:00
Спартак
1 : 4
Ростов
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 19:00
был в запасе
Спартак
1
Ростов
4
был в запасе
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 16:30
Ростов
0 : 0
Урал
62'
62'
62'
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 16:30
минуты: 18' - 90'
Ростов
0
Урал
0
минуты: 18' - 90'
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 16:30
Динамо
2 : 1
Ростов
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 16:30
был в запасе
Динамо
2
Ростов
1
был в запасе
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 16:30
Ростов
1 : 2
Тамбов
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 16:30
был в запасе
Ростов
1
Тамбов
2
был в запасе
03.11.2019 03 нояб. 2019 вс 16:30
Краснодар
2 : 2
Ростов
03.11.2019 03 нояб. 2019 вс 16:30
был в запасе
Краснодар
2
Ростов
2
был в запасе
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 19:00
Ростов
2 : 0
Сочи
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 19:00
был в запасе
Ростов
2
Сочи
0
был в запасе
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 19:00
Зенит
6 : 1
Ростов
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 19:00
был в запасе
Зенит
6
Ростов
1
был в запасе
06.10.2019 06 окт. 2019 вс 16:30
ЦСКА
1 : 3
Ростов
06.10.2019 06 окт. 2019 вс 16:30
минуты: 77' - 90'
ЦСКА
1
Ростов
3
минуты: 77' - 90'
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 16:30
Ростов
3 : 0
Динамо
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 16:30
был в запасе
Ростов
3
Динамо
0
был в запасе
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 19:00
Тамбов
2 : 1
Ростов
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 19:00
был в запасе
Тамбов
2
Ростов
1
был в запасе
16.09.2019 16 сент. 2019 пн 20:30
Ростов
2 : 1
Ахмат
16.09.2019 16 сент. 2019 пн 20:30
был в запасе
Ростов
2
Ахмат
1
был в запасе
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 16:30
Локомотив
1 : 2
Ростов
88'
88'
88'
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 16:30
минуты: 67' - 90'
Локомотив
1
Ростов
2
минуты: 67' - 90'
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 19:00
Ростов
2 : 1
Рубин
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 19:00
минуты: 90' - 90'
Ростов
2
Рубин
1
минуты: 90' - 90'
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 16:30
Уфа
2 : 0
Ростов
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 16:30
был в запасе
Уфа
2
Ростов
0
был в запасе
12.08.2019 12 авг. 2019 пн 20:00
Ростов
1 : 0
Крылья Советов
12.08.2019 12 авг. 2019 пн 20:00
минуты: 90' - 90'
Ростов
1
Крылья Советов
0
минуты: 90' - 90'
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