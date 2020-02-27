Козмин Моци
№27
Защитник
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Команда
Лудогорец
Гражданство
Румыния
Дата рождения
3 дек. 1984 (35) лет
Рост
183
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 23:00
Интер
2 : 1
Лудогорец
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 23:00
был в запасе
Интер
2
Лудогорец
1
был в запасе
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
Лудогорец
0 : 2
Интер
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
был в запасе
Лудогорец
0
Интер
2
был в запасе