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Сергей Терехов
№13
Защитник
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Команда
Оренбург
Гражданство
Россия
Дата рождения
27 июня 1990 (30) лет
Рост
179
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2009
22.07.2020
22 июля 2020
ср
19:00
Динамо
0 : 1
Оренбург
38'
38'
38'
22.07.2020
22 июля 2020
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
0
Оренбург
1
минуты: 1' - 90'
15.07.2020
15 июля 2020
ср
20:30
Зенит
4 : 1
Оренбург
65'
65'
65'
15.07.2020
15 июля 2020
ср
20:30
минуты: 1' - 90'
Зенит
4
Оренбург
1
минуты: 1' - 90'
12.07.2020
12 июля 2020
вс
18:30
Оренбург
0 : 0
Ростов
12.07.2020
12 июля 2020
вс
18:30
минуты: 1' - 90'
Оренбург
0
Ростов
0
минуты: 1' - 90'
08.07.2020
08 июля 2020
ср
18:00
Оренбург
0 : 4
ЦСКА
90'
90'
90'
08.07.2020
08 июля 2020
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
0
ЦСКА
4
минуты: 1' - 90'
05.07.2020
05 июля 2020
вс
18:30
Рубин
1 : 0
Оренбург
05.07.2020
05 июля 2020
вс
18:30
минуты: 1' - 90'
Рубин
1
Оренбург
0
минуты: 1' - 90'
14.03.2020
14 марта 2020
сб
14:00
Оренбург
1 : 3
Спартак
45'
45'
45'
14.03.2020
14 марта 2020
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
1
Спартак
3
минуты: 1' - 90'
11.03.2020
11 марта 2020
ср
19:30
Сочи
5 : 1
Оренбург
11.03.2020
11 марта 2020
ср
19:30
минуты: 1' - 90'
Сочи
5
Оренбург
1
минуты: 1' - 90'
07.03.2020
07 марта 2020
сб
14:00
Оренбург
2 : 0
Арсенал
07.03.2020
07 марта 2020
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
2
Арсенал
0
минуты: 1' - 90'
28.02.2020
28 февр. 2020
пт
18:30
Крылья Советов
1 : 1
Оренбург
28.02.2020
28 февр. 2020
пт
18:30
был в запасе
Крылья Советов
1
Оренбург
1
был в запасе
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
14:00
Крылья Советов
2 : 3
Урал
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 60'
Крылья Советов
2
Урал
3
минуты: 1' - 60'
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
14:00
Тамбов
3 : 0
Оренбург
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Тамбов
3
Оренбург
0
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
14:00
Крылья Советов
0 : 1
Уфа
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
14:00
был в запасе
Крылья Советов
0
Уфа
1
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
11:30
Оренбург
1 : 2
Ахмат
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
11:30
минуты: 1' - 90'
Оренбург
1
Ахмат
2
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
11:30
Оренбург
0 : 0
Уфа
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
11:30
минуты: 1' - 90'
Оренбург
0
Уфа
0
минуты: 1' - 90'
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
19:00
Спартак
2 : 0
Крылья Советов
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
19:00
был в запасе
Спартак
2
Крылья Советов
0
был в запасе
04.11.2019
04 нояб. 2019
пн
16:30
Крылья Советов
0 : 0
Рубин
04.11.2019
04 нояб. 2019
пн
16:30
был в запасе
Крылья Советов
0
Рубин
0
был в запасе
04.11.2019
04 нояб. 2019
пн
14:00
Урал
1 : 2
Оренбург
72'
72'
72'
04.11.2019
04 нояб. 2019
пн
14:00
минуты: 1' - 90'
Урал
1
Оренбург
2
минуты: 1' - 90'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
19:00
Краснодар
1 : 1
Оренбург
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Краснодар
1
Оренбург
1
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
11:30
Оренбург
0 : 1
Крылья Советов
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
11:30
минуты: 1' - 90'
Оренбург
0
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90'
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
19:00
Сочи
0 : 2
Крылья Советов
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
19:00
был в запасе
Сочи
0
Крылья Советов
2
был в запасе
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