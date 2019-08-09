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Лента
Матч-центр
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Владимир Лешонок
№18
Полузащитник
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Команда
Тюмень
Гражданство
Россия
Дата рождения
14 авг. 1984 (35) лет
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
россия. фнл
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2019/2020
2014/2015
2012/2013
2011/2012
2010/2011
09.08.2019
09 авг. 2019
пт
16:00
Иртыш
3 : 0
Динамо
42'
42'
42'
09.08.2019
09 авг. 2019
пт
16:00
42'
минуты: 1' - 90'
Иртыш
3
Динамо
0
минуты: 1' - 90'