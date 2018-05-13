Михаил Бакаев
№88
Полузащитник
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Команда
Шинник
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.05.2018 13 мая 2018 вс 14:00
ЦСКА
2 : 1
Анжи
13.05.2018 13 мая 2018 вс 14:00
был в запасе
ЦСКА
2
Анжи
1
был в запасе
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 19:00
Анжи
0 : 1
Урал
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 19:00
был в запасе
Анжи
0
Урал
1
был в запасе
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 16:30
Зенит
1 : 0
Анжи
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Зенит
1
Анжи
0
минуты: 1' - 90'
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 19:00
Анжи
1 : 4
Спартак
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 19:00
был в запасе
Анжи
1
Спартак
4
был в запасе
01.04.2018 01 апр. 2018 вс 19:00
Краснодар
1 : 1
Анжи
01.04.2018 01 апр. 2018 вс 19:00
минуты: 1' - 83'
Краснодар
1
Анжи
1
минуты: 1' - 83'
17.03.2018 17 марта 2018 сб 19:00
Анжи
2 : 0
Тосно
17.03.2018 17 марта 2018 сб 19:00
минуты: 71' - 90'
Анжи
2
Тосно
0
минуты: 71' - 90'
10.03.2018 10 марта 2018 сб 14:00
Уфа
3 : 2
Анжи
10.03.2018 10 марта 2018 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Уфа
3
Анжи
2
минуты: 1' - 90'
02.03.2018 02 марта 2018 пт 19:30
Анжи
1 : 1
Рубин
02.03.2018 02 марта 2018 пт 19:30
минуты: 43' - 90'
Анжи
1
Рубин
1
минуты: 43' - 90'
09.12.2017 09 дек. 2017 сб 14:00
Динамо
2 : 0
Анжи
09.12.2017 09 дек. 2017 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
2
Анжи
0
минуты: 1' - 90'
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 19:00
Анжи
4 : 0
СКА-Хабаровск
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Анжи
4
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
26.11.2017 26 нояб. 2017 вс 16:30
Ростов
2 : 0
Анжи
26.11.2017 26 нояб. 2017 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Ростов
2
Анжи
0
минуты: 1' - 90'
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 14:00
Анжи
0 : 1
Локомотив
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Анжи
0
Локомотив
1
минуты: 1' - 90'
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 14:00
Амкар
1 : 2
Анжи
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Амкар
1
Анжи
2
минуты: 1' - 90'
30.10.2017 30 окт. 2017 пн 19:30
Ахмат
1 : 1
Анжи
30.10.2017 30 окт. 2017 пн 19:30
минуты: 1' - 90'
Ахмат
1
Анжи
1
минуты: 1' - 90'
22.10.2017 22 окт. 2017 вс 19:00
Анжи
3 : 2
Арсенал
22.10.2017 22 окт. 2017 вс 19:00
минуты: 1' - 46'
Анжи
3
Арсенал
2
минуты: 1' - 46'
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 16:30
Урал
2 : 1
Анжи
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Урал
2
Анжи
1
минуты: 1' - 90'
01.10.2017 01 окт. 2017 вс 19:00
Анжи
2 : 2
Зенит
01.10.2017 01 окт. 2017 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Анжи
2
Зенит
2
минуты: 1' - 90'
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 19:00
Спартак
2 : 2
Анжи
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Спартак
2
Анжи
2
минуты: 1' - 90'
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 19:00
Анжи
1 : 5
Краснодар
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 19:00
был в запасе
Анжи
1
Краснодар
5
был в запасе
09.09.2017 09 сент. 2017 сб 14:00
Тосно
2 : 2
Анжи
09.09.2017 09 сент. 2017 сб 14:00
минуты: 59' - 90'
Тосно
2
Анжи
2
минуты: 59' - 90'