Амзор Айларов
№2
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 14:00
Волгарь
2 : 1
Кубань
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 14:00
минуты: 90' - 90'
Волгарь
2
Кубань
1
минуты: 90' - 90'
03.11.2010 03 нояб. 2010 ср 18:30
Волгарь
2 : 2
Химки
03.11.2010 03 нояб. 2010 ср 18:30
минуты: 87' - 90'
Волгарь
2
Химки
2
минуты: 87' - 90'
14.10.2010 14 окт. 2010 чт 17:30
Волгарь
2 : 0
Салют
14.10.2010 14 окт. 2010 чт 17:30
был в запасе
Волгарь
2
Салют
0
был в запасе
24.08.2010 24 авг. 2010 вт 18:00
Волгарь
3 : 2
Сочи
24.08.2010 24 авг. 2010 вт 18:00
минуты: 78' - 90'
Волгарь
3
Сочи
2
минуты: 78' - 90'
13.08.2010 13 авг. 2010 пт 14:30
Иртыш
1 : 4
Волгарь
69'
69'
69'
13.08.2010 13 авг. 2010 пт 14:30
69'
минуты: 66' - 90'
Иртыш
1
Волгарь
4
минуты: 66' - 90'
10.08.2010 10 авг. 2010 вт 16:00
Урал
2 : 0
Волгарь
10.08.2010 10 авг. 2010 вт 16:00
был в запасе
Урал
2
Волгарь
0
был в запасе
30.07.2010 30 июля 2010 пт 18:00
Волгарь
0 : 1
КАМАЗ
30.07.2010 30 июля 2010 пт 18:00
минуты: 1' - 29'
Волгарь
0
КАМАЗ
1
минуты: 1' - 29'
01.06.2010 01 июня 2010 вт 17:00
Мордовия
0 : 1
Салют
01.06.2010 01 июня 2010 вт 17:00
был в запасе
Мордовия
0
Салют
1
был в запасе
10.05.2010 10 мая 2010 пн 16:00
Шинник
1 : 1
Салют
10.05.2010 10 мая 2010 пн 16:00
был в запасе
Шинник
1
Салют
1
был в запасе
21.04.2010 21 апр. 2010 ср 15:00
Иртыш
1 : 1
Салют
21.04.2010 21 апр. 2010 ср 15:00
минуты: 1' - 32'
Иртыш
1
Салют
1
минуты: 1' - 32'
18.04.2010 18 апр. 2010 вс 14:00
Урал
0 : 0
Салют
18.04.2010 18 апр. 2010 вс 14:00
минуты: 65' - 90'
Урал
0
Салют
0
минуты: 65' - 90'
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 17:30
Салют
0 : 0
Волга
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 17:30
был в запасе
Салют
0
Волга
0
был в запасе
07.04.2010 07 апр. 2010 ср 17:30
Салют
2 : 0
КАМАЗ
07.04.2010 07 апр. 2010 ср 17:30
был в запасе
Салют
2
КАМАЗ
0
был в запасе