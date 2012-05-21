Сергей Шарин
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.05.2012 21 мая 2012 пн 18:00
Химки
0 : 0
Енисей
21.05.2012 21 мая 2012 пн 18:00
минуты: 1' - 90'
Химки
0
Енисей
0
минуты: 1' - 90'
15.05.2012 15 мая 2012 вт 14:00
Енисей
0 : 0
Луч
15.05.2012 15 мая 2012 вт 14:00
был в запасе
Енисей
0
Луч
0
был в запасе
08.05.2012 08 мая 2012 вт 17:00
КАМАЗ
2 : 1
Енисей
08.05.2012 08 мая 2012 вт 17:00
минуты: 80' - 90'
КАМАЗ
2
Енисей
1
минуты: 80' - 90'
02.05.2012 02 мая 2012 ср 14:00
Енисей
1 : 1
Оренбург
02.05.2012 02 мая 2012 ср 14:00
был в запасе
Енисей
1
Оренбург
1
был в запасе
13.04.2012 13 апр. 2012 пт 19:00
Балтика
0 : 1
Енисей
13.04.2012 13 апр. 2012 пт 19:00
был в запасе
Балтика
0
Енисей
1
был в запасе
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 12:00
Енисей
1 : 1
СКА-Хабаровск
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 12:00
был в запасе
Енисей
1
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 15:30
Факел
1 : 0
Енисей
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 15:30
минуты: 1' - 77'
Факел
1
Енисей
0
минуты: 1' - 77'
26.03.2012 26 марта 2012 пн 14:00
Енисей
2 : 1
Волгарь
26.03.2012 26 марта 2012 пн 14:00
был в запасе
Енисей
2
Волгарь
1
был в запасе
28.04.2011 28 апр. 2011 чт 14:00
Енисей
1 : 1
КАМАЗ
10'
10'
10'
28.04.2011 28 апр. 2011 чт 14:00
10'
минуты: 1' - 46'
Енисей
1
КАМАЗ
1
минуты: 1' - 46'
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 23:00
Енисей
2 : 0
Мордовия
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 23:00
минуты: 74' - 87'
Енисей
2
Мордовия
0
минуты: 74' - 87'
04.04.2011 04 апр. 2011 пн 14:00
Енисей
0 : 0
Балтика
04.04.2011 04 апр. 2011 пн 14:00
был в запасе
Енисей
0
Балтика
0
был в запасе