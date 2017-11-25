Алексей Михалев
№19
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 17:00
Факел
1 : 2
Тамбов
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 17:00
был в запасе
Факел
1
Тамбов
2
был в запасе
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 13:00
Тамбов
3 : 1
Зенит-2
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 13:00
минуты: 86' - 90'
Тамбов
3
Зенит-2
1
минуты: 86' - 90'
12.11.2017 12 нояб. 2017 вс 13:00
Енисей
2 : 0
Тамбов
12.11.2017 12 нояб. 2017 вс 13:00
минуты: 82' - 90'
Енисей
2
Тамбов
0
минуты: 82' - 90'
08.11.2017 08 нояб. 2017 ср 13:00
Тамбов
2 : 1
Балтика
08.11.2017 08 нояб. 2017 ср 13:00
был в запасе
Тамбов
2
Балтика
1
был в запасе
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 13:30
Тамбов
4 : 1
Сибирь
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 13:30
был в запасе
Тамбов
4
Сибирь
1
был в запасе
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 14:00
Тюмень
3 : 1
Тамбов
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 14:00
был в запасе
Тюмень
3
Тамбов
1
был в запасе
07.10.2017 07 окт. 2017 сб 14:00
Тамбов
1 : 1
Сочи
07.10.2017 07 окт. 2017 сб 14:00
был в запасе
Тамбов
1
Сочи
1
был в запасе
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 15:00
Шинник
1 : 0
Тамбов
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 15:00
был в запасе
Шинник
1
Тамбов
0
был в запасе
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 15:00
Тамбов
3 : 1
Волгарь
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 15:00
был в запасе
Тамбов
3
Волгарь
1
был в запасе
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 16:00
Тамбов
3 : 1
Томь
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 16:00
был в запасе
Тамбов
3
Томь
1
был в запасе
02.09.2017 02 сент. 2017 сб 16:00
Тамбов
2 : 1
Нижний Новгород
02.09.2017 02 сент. 2017 сб 16:00
был в запасе
Тамбов
2
Нижний Новгород
1
был в запасе
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 17:00
Тамбов
2 : 1
Кубань
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 17:00
был в запасе
Тамбов
2
Кубань
1
был в запасе
13.08.2017 13 авг. 2017 вс 17:00
Тамбов
2 : 1
Ротор
13.08.2017 13 авг. 2017 вс 17:00
был в запасе
Тамбов
2
Ротор
1
был в запасе
09.08.2017 09 авг. 2017 ср 17:00
Тамбов
1 : 0
Факел
09.08.2017 09 авг. 2017 ср 17:00
был в запасе
Тамбов
1
Факел
0
был в запасе
30.07.2017 30 июля 2017 вс 16:00
Тамбов
5 : 0
Енисей
30.07.2017 30 июля 2017 вс 16:00
был в запасе
Тамбов
5
Енисей
0
был в запасе
26.07.2017 26 июля 2017 ср 20:00
Балтика
3 : 0
Тамбов
26.07.2017 26 июля 2017 ср 20:00
был в запасе
Балтика
3
Тамбов
0
был в запасе
15.07.2017 15 июля 2017 сб 17:00
Авангард
2 : 1
Тамбов
28'
28'
28'
15.07.2017 15 июля 2017 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Авангард
2
Тамбов
1
минуты: 1' - 90'
08.07.2017 08 июля 2017 сб 17:00
Оренбург
2 : 1
Тамбов
08.07.2017 08 июля 2017 сб 17:00
был в запасе
Оренбург
2
Тамбов
1
был в запасе