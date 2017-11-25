Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Алексей Михалев
№19
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
Сезон:
2017/2018
2016/2017
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
17:00
Факел
1 : 2
Тамбов
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
17:00
был в запасе
Факел
1
Тамбов
2
был в запасе
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
13:00
Тамбов
3 : 1
Зенит-2
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
13:00
минуты: 86' - 90'
Тамбов
3
Зенит-2
1
минуты: 86' - 90'
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
13:00
Енисей
2 : 0
Тамбов
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
13:00
минуты: 82' - 90'
Енисей
2
Тамбов
0
минуты: 82' - 90'
08.11.2017
08 нояб. 2017
ср
13:00
Тамбов
2 : 1
Балтика
08.11.2017
08 нояб. 2017
ср
13:00
был в запасе
Тамбов
2
Балтика
1
был в запасе
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
13:30
Тамбов
4 : 1
Сибирь
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
13:30
был в запасе
Тамбов
4
Сибирь
1
был в запасе
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
Тюмень
3 : 1
Тамбов
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
был в запасе
Тюмень
3
Тамбов
1
был в запасе
07.10.2017
07 окт. 2017
сб
14:00
Тамбов
1 : 1
Сочи
07.10.2017
07 окт. 2017
сб
14:00
был в запасе
Тамбов
1
Сочи
1
был в запасе
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
15:00
Шинник
1 : 0
Тамбов
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
15:00
был в запасе
Шинник
1
Тамбов
0
был в запасе
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
15:00
Тамбов
3 : 1
Волгарь
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
15:00
был в запасе
Тамбов
3
Волгарь
1
был в запасе
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
16:00
Тамбов
3 : 1
Томь
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
16:00
был в запасе
Тамбов
3
Томь
1
был в запасе
02.09.2017
02 сент. 2017
сб
16:00
Тамбов
2 : 1
Нижний Новгород
02.09.2017
02 сент. 2017
сб
16:00
был в запасе
Тамбов
2
Нижний Новгород
1
был в запасе
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
17:00
Тамбов
2 : 1
Кубань
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
17:00
был в запасе
Тамбов
2
Кубань
1
был в запасе
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
17:00
Тамбов
2 : 1
Ротор
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
17:00
был в запасе
Тамбов
2
Ротор
1
был в запасе
09.08.2017
09 авг. 2017
ср
17:00
Тамбов
1 : 0
Факел
09.08.2017
09 авг. 2017
ср
17:00
был в запасе
Тамбов
1
Факел
0
был в запасе
30.07.2017
30 июля 2017
вс
16:00
Тамбов
5 : 0
Енисей
30.07.2017
30 июля 2017
вс
16:00
был в запасе
Тамбов
5
Енисей
0
был в запасе
26.07.2017
26 июля 2017
ср
20:00
Балтика
3 : 0
Тамбов
26.07.2017
26 июля 2017
ср
20:00
был в запасе
Балтика
3
Тамбов
0
был в запасе
15.07.2017
15 июля 2017
сб
17:00
Авангард
2 : 1
Тамбов
28'
28'
28'
15.07.2017
15 июля 2017
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Авангард
2
Тамбов
1
минуты: 1' - 90'
08.07.2017
08 июля 2017
сб
17:00
Оренбург
2 : 1
Тамбов
08.07.2017
08 июля 2017
сб
17:00
был в запасе
Оренбург
2
Тамбов
1
был в запасе