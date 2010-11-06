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Константин Лобов
№55
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2010
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
14:00
Динамо
4 : 1
Сочи
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
14:00
был в запасе
Динамо
4
Сочи
1
был в запасе
03.11.2010
03 нояб. 2010
ср
16:00
Шинник
0 : 0
Сочи
35'
35'
35'
03.11.2010
03 нояб. 2010
ср
16:00
минуты: 1' - 62'
Шинник
0
Сочи
0
минуты: 1' - 62'
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
15:00
Сочи
0 : 2
Балтика
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
15:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Балтика
2
минуты: 1' - 90'
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
15:30
Сочи
2 : 0
Иртыш
79'
79'
79'
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
15:30
минуты: 1' - 90'
Сочи
2
Иртыш
0
минуты: 1' - 90'
06.10.2010
06 окт. 2010
ср
17:00
КАМАЗ
2 : 0
Сочи
81'
81'
81'
06.10.2010
06 окт. 2010
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
КАМАЗ
2
Сочи
0
минуты: 1' - 90'
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
16:00
Волга
3 : 0
Сочи
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Волга
3
Сочи
0
минуты: 1' - 90'
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
15:00
Сочи
0 : 2
Химки
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Химки
2
минуты: 1' - 90'
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
16:30
Сочи
0 : 0
Кубань
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
16:30
минуты: 41' - 90'
Сочи
0
Кубань
0
минуты: 41' - 90'
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Сочи
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
0
Сочи
1
был в запасе
09.07.2010
09 июля 2010
пт
17:30
Сочи
2 : 5
Шинник
09.07.2010
09 июля 2010
пт
17:30
минуты: 1' - 90'
Сочи
2
Шинник
5
минуты: 1' - 90'
06.07.2010
06 июля 2010
вт
17:30
Сочи
0 : 0
Динамо
06.07.2010
06 июля 2010
вт
17:30
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Динамо
0
минуты: 1' - 90'
23.06.2010
23 июня 2010
ср
18:30
Балтика
2 : 0
Сочи
23.06.2010
23 июня 2010
ср
18:30
минуты: 1' - 90'
Балтика
2
Сочи
0
минуты: 1' - 90'
15.06.2010
15 июня 2010
вт
16:00
Урал
2 : 0
Сочи
15.06.2010
15 июня 2010
вт
16:00
минуты: 83' - 90'
Урал
2
Сочи
0
минуты: 83' - 90'
12.06.2010
12 июня 2010
сб
13:00
Иртыш
0 : 2
Сочи
12.06.2010
12 июня 2010
сб
13:00
минуты: 84' - 90'
Иртыш
0
Сочи
2
минуты: 84' - 90'
21.05.2010
21 мая 2010
пт
19:00
Кубань
2 : 0
Сочи
21.05.2010
21 мая 2010
пт
19:00
минуты: 1' - 46'
Кубань
2
Сочи
0
минуты: 1' - 46'
13.05.2010
13 мая 2010
чт
17:30
Сочи
2 : 1
СКА-Хабаровск
13.05.2010
13 мая 2010
чт
17:30
минуты: 53' - 90'
Сочи
2
СКА-Хабаровск
1
минуты: 53' - 90'
10.05.2010
10 мая 2010
пн
15:00
Сочи
1 : 2
Луч
10.05.2010
10 мая 2010
пн
15:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
1
Луч
2
минуты: 1' - 90'
02.05.2010
02 мая 2010
вс
17:30
Салют
1 : 2
Сочи
02.05.2010
02 мая 2010
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Салют
1
Сочи
2
минуты: 1' - 90'
29.04.2010
29 апр. 2010
чт
17:30
Авангард
0 : 0
Сочи
63'
63'
63'
29.04.2010
29 апр. 2010
чт
17:30
минуты: 1' - 90'
Авангард
0
Сочи
0
минуты: 1' - 90'
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
17:30
Сочи
1 : 1
Волгарь
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
17:30
минуты: 1' - 90'
Сочи
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 90'
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