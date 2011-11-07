Константин Зайцев
№24
Защитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.11.2011 07 нояб. 2011 пн 15:00
Мордовия
3 : 4
Волгарь
07.11.2011 07 нояб. 2011 пн 15:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
3
Волгарь
4
минуты: 1' - 90'
27.10.2011 27 окт. 2011 чт 18:00
Торпедо
1 : 1
Мордовия
27.10.2011 27 окт. 2011 чт 18:00
был в запасе
Торпедо
1
Мордовия
1
был в запасе
24.10.2011 24 окт. 2011 пн 19:00
Балтика
0 : 0
Мордовия
24.10.2011 24 окт. 2011 пн 19:00
был в запасе
Балтика
0
Мордовия
0
был в запасе
17.10.2011 17 окт. 2011 пн 17:00
Мордовия
3 : 2
Факел
17.10.2011 17 окт. 2011 пн 17:00
минуты: 80' - 90'
Мордовия
3
Факел
2
минуты: 80' - 90'
14.10.2011 14 окт. 2011 пт 17:00
Мордовия
2 : 1
Химки
14.10.2011 14 окт. 2011 пт 17:00
был в запасе
Мордовия
2
Химки
1
был в запасе
06.10.2011 06 окт. 2011 чт 17:00
Черноморец
0 : 1
Мордовия
06.10.2011 06 окт. 2011 чт 17:00
был в запасе
Черноморец
0
Мордовия
1
был в запасе
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 17:00
Мордовия
3 : 1
Оренбург
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
3
Оренбург
1
минуты: 1' - 90'
22.09.2011 22 сент. 2011 чт 17:00
Мордовия
4 : 2
Урал
22.09.2011 22 сент. 2011 чт 17:00
был в запасе
Мордовия
4
Урал
2
был в запасе
12.08.2011 12 авг. 2011 пт 11:00
Луч
0 : 0
Мордовия
12.08.2011 12 авг. 2011 пт 11:00
минуты: 1' - 90'
Луч
0
Мордовия
0
минуты: 1' - 90'
12.07.2011 12 июля 2011 вт 17:00
КАМАЗ
1 : 2
Мордовия
12.07.2011 12 июля 2011 вт 17:00
минуты: 1' - 90'
КАМАЗ
1
Мордовия
2
минуты: 1' - 90'
27.06.2011 27 июня 2011 пн 18:00
Волгарь
0 : 1
Мордовия
56'
56'
56'
27.06.2011 27 июня 2011 пн 18:00
минуты: 1' - 90'
Волгарь
0
Мордовия
1
минуты: 1' - 90'
17.06.2011 17 июня 2011 пт 17:00
Мордовия
2 : 0
Торпедо
17.06.2011 17 июня 2011 пт 17:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
2
Торпедо
0
минуты: 1' - 90'
14.06.2011 14 июня 2011 вт 17:00
Мордовия
3 : 1
Балтика
14.06.2011 14 июня 2011 вт 17:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
3
Балтика
1
минуты: 1' - 90'
07.06.2011 07 июня 2011 вт 18:00
Факел
0 : 0
Мордовия
07.06.2011 07 июня 2011 вт 18:00
минуты: 1' - 90'
Факел
0
Мордовия
0
минуты: 1' - 90'
04.06.2011 04 июня 2011 сб 15:30
Химки
0 : 6
Мордовия
04.06.2011 04 июня 2011 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Химки
0
Мордовия
6
минуты: 1' - 90'
27.05.2011 27 мая 2011 пт 17:00
Мордовия
2 : 1
Черноморец
27.05.2011 27 мая 2011 пт 17:00
минуты: 90' - 90'
Мордовия
2
Черноморец
1
минуты: 90' - 90'
15.05.2011 15 мая 2011 вс 14:00
Урал
0 : 0
Мордовия
15.05.2011 15 мая 2011 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Урал
0
Мордовия
0
минуты: 1' - 90'
07.05.2011 07 мая 2011 сб 17:00
Мордовия
3 : 2
Динамо
07.05.2011 07 мая 2011 сб 17:00
минуты: 46' - 90'
Мордовия
3
Динамо
2
минуты: 46' - 90'
04.05.2011 04 мая 2011 ср 17:00
Мордовия
0 : 0
Шинник
89'
89'
89'
04.05.2011 04 мая 2011 ср 17:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
0
Шинник
0
минуты: 1' - 90'
28.04.2011 28 апр. 2011 чт 15:00
Сибирь
2 : 1
Мордовия
28.04.2011 28 апр. 2011 чт 15:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
2
Мордовия
1
минуты: 1' - 90'
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