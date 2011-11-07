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Константин Зайцев
№24
Защитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2011/2012
07.11.2011
07 нояб. 2011
пн
15:00
Мордовия
3 : 4
Волгарь
07.11.2011
07 нояб. 2011
пн
15:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
3
Волгарь
4
минуты: 1' - 90'
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
18:00
Торпедо
1 : 1
Мордовия
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
18:00
был в запасе
Торпедо
1
Мордовия
1
был в запасе
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
19:00
Балтика
0 : 0
Мордовия
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
19:00
был в запасе
Балтика
0
Мордовия
0
был в запасе
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
17:00
Мордовия
3 : 2
Факел
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
17:00
минуты: 80' - 90'
Мордовия
3
Факел
2
минуты: 80' - 90'
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
17:00
Мордовия
2 : 1
Химки
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
17:00
был в запасе
Мордовия
2
Химки
1
был в запасе
06.10.2011
06 окт. 2011
чт
17:00
Черноморец
0 : 1
Мордовия
06.10.2011
06 окт. 2011
чт
17:00
был в запасе
Черноморец
0
Мордовия
1
был в запасе
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
17:00
Мордовия
3 : 1
Оренбург
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
3
Оренбург
1
минуты: 1' - 90'
22.09.2011
22 сент. 2011
чт
17:00
Мордовия
4 : 2
Урал
22.09.2011
22 сент. 2011
чт
17:00
был в запасе
Мордовия
4
Урал
2
был в запасе
12.08.2011
12 авг. 2011
пт
11:00
Луч
0 : 0
Мордовия
12.08.2011
12 авг. 2011
пт
11:00
минуты: 1' - 90'
Луч
0
Мордовия
0
минуты: 1' - 90'
12.07.2011
12 июля 2011
вт
17:00
КАМАЗ
1 : 2
Мордовия
12.07.2011
12 июля 2011
вт
17:00
минуты: 1' - 90'
КАМАЗ
1
Мордовия
2
минуты: 1' - 90'
27.06.2011
27 июня 2011
пн
18:00
Волгарь
0 : 1
Мордовия
56'
56'
56'
27.06.2011
27 июня 2011
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Волгарь
0
Мордовия
1
минуты: 1' - 90'
17.06.2011
17 июня 2011
пт
17:00
Мордовия
2 : 0
Торпедо
17.06.2011
17 июня 2011
пт
17:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
2
Торпедо
0
минуты: 1' - 90'
14.06.2011
14 июня 2011
вт
17:00
Мордовия
3 : 1
Балтика
14.06.2011
14 июня 2011
вт
17:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
3
Балтика
1
минуты: 1' - 90'
07.06.2011
07 июня 2011
вт
18:00
Факел
0 : 0
Мордовия
07.06.2011
07 июня 2011
вт
18:00
минуты: 1' - 90'
Факел
0
Мордовия
0
минуты: 1' - 90'
04.06.2011
04 июня 2011
сб
15:30
Химки
0 : 6
Мордовия
04.06.2011
04 июня 2011
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Химки
0
Мордовия
6
минуты: 1' - 90'
27.05.2011
27 мая 2011
пт
17:00
Мордовия
2 : 1
Черноморец
27.05.2011
27 мая 2011
пт
17:00
минуты: 90' - 90'
Мордовия
2
Черноморец
1
минуты: 90' - 90'
15.05.2011
15 мая 2011
вс
14:00
Урал
0 : 0
Мордовия
15.05.2011
15 мая 2011
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Урал
0
Мордовия
0
минуты: 1' - 90'
07.05.2011
07 мая 2011
сб
17:00
Мордовия
3 : 2
Динамо
07.05.2011
07 мая 2011
сб
17:00
минуты: 46' - 90'
Мордовия
3
Динамо
2
минуты: 46' - 90'
04.05.2011
04 мая 2011
ср
17:00
Мордовия
0 : 0
Шинник
89'
89'
89'
04.05.2011
04 мая 2011
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
0
Шинник
0
минуты: 1' - 90'
28.04.2011
28 апр. 2011
чт
15:00
Сибирь
2 : 1
Мордовия
28.04.2011
28 апр. 2011
чт
15:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
2
Мордовия
1
минуты: 1' - 90'
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