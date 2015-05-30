Сергей Голяткин
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.05.2015 30 мая 2015 сб 15:00
Тюмень
0 : 1
Волгарь
30.05.2015 30 мая 2015 сб 15:00
был в запасе
Тюмень
0
Волгарь
1
был в запасе
24.05.2015 24 мая 2015 вс 16:00
Волга
1 : 2
Тюмень
24.05.2015 24 мая 2015 вс 16:00
был в запасе
Волга
1
Тюмень
2
был в запасе
16.05.2015 16 мая 2015 сб 14:00
Тюмень
3 : 0
Балтика
16.05.2015 16 мая 2015 сб 14:00
был в запасе
Тюмень
3
Балтика
0
был в запасе
10.05.2015 10 мая 2015 вс 20:00
Анжи
3 : 1
Тюмень
10.05.2015 10 мая 2015 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Анжи
3
Тюмень
1
минуты: 1' - 90'
03.05.2015 03 мая 2015 вс 15:00
Тюмень
0 : 0
Шинник
03.05.2015 03 мая 2015 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Тюмень
0
Шинник
0
минуты: 1' - 90'
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 12:00
Сибирь
1 : 0
Тюмень
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 12:00
был в запасе
Сибирь
1
Тюмень
0
был в запасе
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 17:00
Тюмень
5 : 1
Сахалин
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 17:00
был в запасе
Тюмень
5
Сахалин
1
был в запасе
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 13:00
Тюмень
2 : 1
Тосно
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Тюмень
2
Тосно
1
минуты: 1' - 90'
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 11:00
Томь
1 : 0
Тюмень
62'
62'
62'
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 11:00
минуты: 1' - 90'
Томь
1
Тюмень
0
минуты: 1' - 90'
29.03.2015 29 марта 2015 вс 16:00
Тюмень
1 : 0
Сокол
29.03.2015 29 марта 2015 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Тюмень
1
Сокол
0
минуты: 1' - 90'
18.11.2014 18 нояб. 2014 вт 15:45
Енисей
1 : 1
Тюмень
69'
69'
69'
18.11.2014 18 нояб. 2014 вт 15:45
минуты: 1' - 90'
Енисей
1
Тюмень
1
минуты: 1' - 90'
14.11.2014 14 нояб. 2014 пт 16:00
Тюмень
0 : 0
Сочи
14.11.2014 14 нояб. 2014 пт 16:00
минуты: 1' - 90'
Тюмень
0
Сочи
0
минуты: 1' - 90'
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 13:00
Оренбург
2 : 1
Тюмень
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
2
Тюмень
1
минуты: 1' - 90'
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 14:00
Тюмень
2 : 1
Волга
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Тюмень
2
Волга
1
минуты: 1' - 90'
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 16:00
Балтика
1 : 1
Тюмень
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Балтика
1
Тюмень
1
минуты: 1' - 90'
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 17:30
Тюмень
0 : 1
Анжи
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 17:30
минуты: 1' - 90'
Тюмень
0
Анжи
1
минуты: 1' - 90'
11.10.2014 11 окт. 2014 сб 16:00
Шинник
2 : 0
Тюмень
11.10.2014 11 окт. 2014 сб 16:00
был в запасе
Шинник
2
Тюмень
0
был в запасе
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 14:00
Тюмень
4 : 1
Сибирь
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 14:00
был в запасе
Тюмень
4
Сибирь
1
был в запасе
29.09.2014 29 сент. 2014 пн 14:00
Сахалин
0 : 0
Тюмень
69'
69'
69'
29.09.2014 29 сент. 2014 пн 14:00
минуты: 1' - 90'
Сахалин
0
Тюмень
0
минуты: 1' - 90'
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 15:00
Тосно
1 : 0
Тюмень
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Тосно
1
Тюмень
0
минуты: 1' - 90'
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