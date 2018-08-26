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Матч-центр
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Анзор Саная
№32
Нападающий
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Команда
Ротор
Гражданство
Россия
Дата рождения
22 мая 1989 (31) год
Рост
174
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2015/2016
2014/2015
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
19:00
Армавир
0 : 3
Сочи
35'
35'
35'
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
19:00
минуты: 1' - 76'
Армавир
0
Сочи
3
минуты: 1' - 76'
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
19:00
Сочи
0 : 1
Нижний Новгород
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Нижний Новгород
1
минуты: 1' - 90'
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
18:00
Балтика
2 : 2
Сочи
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
18:00
минуты: 1' - 82'
Балтика
2
Сочи
2
минуты: 1' - 82'
08.08.2018
08 авг. 2018
ср
17:00
Зенит-2
1 : 4
Сочи
45'
45'
45'
08.08.2018
08 авг. 2018
ср
17:00
45'
минуты: 1' - 46'
Зенит-2
1
Сочи
4
минуты: 1' - 46'
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
18:00
Ротор
1 : 1
Сочи
87'
90'
87'
90'
87'
90'
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
18:00
87'
минуты: 1' - 90'
Ротор
1
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
29.07.2018
29 июля 2018
вс
18:00
Сочи
3 : 2
Химки
29.07.2018
29 июля 2018
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
3
Химки
2
минуты: 1' - 90'
22.07.2018
22 июля 2018
вс
17:00
Факел
1 : 2
Сочи
75'
69'
75'
69'
75'
69'
22.07.2018
22 июля 2018
вс
17:00
75'
минуты: 1' - 90'
Факел
1
Сочи
2
минуты: 1' - 90'
17.07.2018
17 июля 2018
вт
19:00
Сочи
0 : 1
Спартак-2
17.07.2018
17 июля 2018
вт
19:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Спартак-2
1
минуты: 1' - 90'