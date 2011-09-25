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Георгий Микадзе
№8
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2011/2012
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
17:00
Мордовия
3 : 1
Оренбург
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
3
Оренбург
1
минуты: 1' - 90'
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
17:30
Динамо
4 : 1
Мордовия
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
17:30
минуты: 1' - 90'
Динамо
4
Мордовия
1
минуты: 1' - 90'
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
17:30
Шинник
0 : 1
Мордовия
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
17:30
был в запасе
Шинник
0
Мордовия
1
был в запасе
01.09.2011
01 сент. 2011
чт
17:00
Мордовия
1 : 0
Сибирь
01.09.2011
01 сент. 2011
чт
17:00
был в запасе
Мордовия
1
Сибирь
0
был в запасе
17.06.2011
17 июня 2011
пт
17:00
Мордовия
2 : 0
Торпедо
17.06.2011
17 июня 2011
пт
17:00
минуты: 77' - 90'
Мордовия
2
Торпедо
0
минуты: 77' - 90'
18.05.2011
18 мая 2011
ср
16:30
Оренбург
1 : 1
Мордовия
18.05.2011
18 мая 2011
ср
16:30
минуты: 1' - 90'
Оренбург
1
Мордовия
1
минуты: 1' - 90'
28.04.2011
28 апр. 2011
чт
15:00
Сибирь
2 : 1
Мордовия
28.04.2011
28 апр. 2011
чт
15:00
минуты: 1' - 88'
Сибирь
2
Мордовия
1
минуты: 1' - 88'
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
23:00
Енисей
2 : 0
Мордовия
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
2
Мордовия
0
минуты: 1' - 90'
15.04.2011
15 апр. 2011
пт
17:00
Мордовия
4 : 0
Торпедо
15.04.2011
15 апр. 2011
пт
17:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
4
Торпедо
0
минуты: 1' - 90'
07.04.2011
07 апр. 2011
чт
17:00
Мордовия
1 : 1
Луч
07.04.2011
07 апр. 2011
чт
17:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
1
Луч
1
минуты: 1' - 90'
04.04.2011
04 апр. 2011
пн
17:00
Мордовия
2 : 1
СКА-Хабаровск
04.04.2011
04 апр. 2011
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
2
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90'