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Владимир Бондаренко
№81
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2011/2012
19.04.2012
19 апр. 2012
чт
13:00
Торпедо
0 : 0
Мордовия
45'
45'
45'
19.04.2012
19 апр. 2012
чт
13:00
минуты: 1' - 90'
Торпедо
0
Мордовия
0
минуты: 1' - 90'
04.04.2012
04 апр. 2012
ср
18:00
Торпедо
1 : 1
Сибирь
75'
75'
75'
04.04.2012
04 апр. 2012
ср
18:00
75'
минуты: 1' - 90'
Торпедо
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 90'
27.03.2012
27 марта 2012
вт
16:00
Урал
2 : 0
Торпедо
56'
56'
56'
27.03.2012
27 марта 2012
вт
16:00
минуты: 1' - 90'
Урал
2
Торпедо
0
минуты: 1' - 90'
20.03.2012
20 марта 2012
вт
15:30
Торпедо
2 : 3
Динамо
85'
85'
85'
20.03.2012
20 марта 2012
вт
15:30
минуты: 1' - 90'
Торпедо
2
Динамо
3
минуты: 1' - 90'
16.03.2012
16 марта 2012
пт
17:00
Мордовия
2 : 0
Торпедо
16.03.2012
16 марта 2012
пт
17:00
минуты: 1' - 65'
Мордовия
2
Торпедо
0
минуты: 1' - 65'
07.11.2011
07 нояб. 2011
пн
17:00
Торпедо
3 : 1
Торпедо
07.11.2011
07 нояб. 2011
пн
17:00
минуты: 1' - 63'
Торпедо
3
Торпедо
1
минуты: 1' - 63'
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
18:00
Торпедо
1 : 1
Мордовия
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Торпедо
1
Мордовия
1
минуты: 1' - 90'
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
18:00
Торпедо
2 : 0
КАМАЗ
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Торпедо
2
КАМАЗ
0
минуты: 1' - 90'
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
17:00
Волгарь
0 : 0
Торпедо
36'
36'
36'
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
17:00
минуты: 1' - 90'
Волгарь
0
Торпедо
0
минуты: 1' - 90'
06.10.2011
06 окт. 2011
чт
18:00
Торпедо
2 : 1
СКА-Хабаровск
06.10.2011
06 окт. 2011
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Торпедо
2
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90'
03.10.2011
03 окт. 2011
пн
18:00
Торпедо
1 : 0
Луч
03.10.2011
03 окт. 2011
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Торпедо
1
Луч
0
минуты: 1' - 90'
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
18:00
Торпедо
3 : 1
Химки
21'
21'
21'
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Торпедо
3
Химки
1
минуты: 1' - 90'
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
15:00
Черноморец
0 : 0
Торпедо
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
15:00
минуты: 1' - 90'
Черноморец
0
Торпедо
0
минуты: 1' - 90'
06.09.2011
06 сент. 2011
вт
19:00
Балтика
0 : 3
Торпедо
58'
58'
58'
06.09.2011
06 сент. 2011
вт
19:00
минуты: 1' - 90'
Балтика
0
Торпедо
3
минуты: 1' - 90'
01.09.2011
01 сент. 2011
чт
18:00
Торпедо
0 : 1
Урал
01.09.2011
01 сент. 2011
чт
18:00
минуты: 46' - 90'
Торпедо
0
Урал
1
минуты: 46' - 90'
29.08.2011
29 авг. 2011
пн
18:00
Торпедо
1 : 1
Оренбург
32'
32'
32'
29.08.2011
29 авг. 2011
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Торпедо
1
Оренбург
1
минуты: 1' - 90'
22.08.2011
22 авг. 2011
пн
17:30
Шинник
0 : 4
Торпедо
22.08.2011
22 авг. 2011
пн
17:30
минуты: 1' - 90'
Шинник
0
Торпедо
4
минуты: 1' - 90'
19.08.2011
19 авг. 2011
пт
18:00
Динамо
0 : 3
Торпедо
19.08.2011
19 авг. 2011
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
0
Торпедо
3
минуты: 1' - 90'
12.08.2011
12 авг. 2011
пт
18:00
Торпедо
1 : 2
Енисей
83'
83'
83'
12.08.2011
12 авг. 2011
пт
18:00
83'
минуты: 1' - 90'
Торпедо
1
Енисей
2
минуты: 1' - 90'