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Карен Саргсян
№11
Нападающий
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Команда
Гражданство
Армения
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2010
2009
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
14:00
Волгарь
2 : 1
Кубань
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
14:00
минуты: 90' - 90'
Волгарь
2
Кубань
1
минуты: 90' - 90'
03.11.2010
03 нояб. 2010
ср
18:30
Волгарь
2 : 2
Химки
03.11.2010
03 нояб. 2010
ср
18:30
минуты: 77' - 90'
Волгарь
2
Химки
2
минуты: 77' - 90'
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
11:00
Луч
0 : 1
Волгарь
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
11:00
минуты: 83' - 90'
Луч
0
Волгарь
1
минуты: 83' - 90'
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
6:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Волгарь
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
6:00
минуты: 71' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Волгарь
0
минуты: 71' - 90'
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
16:00
Волгарь
3 : 1
Авангард
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
16:00
был в запасе
Волгарь
3
Авангард
1
был в запасе
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
17:30
Волгарь
2 : 0
Салют
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
17:30
минуты: 90' - 90'
Волгарь
2
Салют
0
минуты: 90' - 90'
06.10.2010
06 окт. 2010
ср
18:00
Ротор
0 : 1
Волгарь
06.10.2010
06 окт. 2010
ср
18:00
был в запасе
Ротор
0
Волгарь
1
был в запасе
28.09.2010
28 сент. 2010
вт
17:00
Мордовия
1 : 1
Волгарь
28.09.2010
28 сент. 2010
вт
17:00
был в запасе
Мордовия
1
Волгарь
1
был в запасе
31.08.2010
31 авг. 2010
вт
17:30
Шинник
2 : 0
Волгарь
31.08.2010
31 авг. 2010
вт
17:30
был в запасе
Шинник
2
Волгарь
0
был в запасе
24.08.2010
24 авг. 2010
вт
18:00
Волгарь
3 : 2
Сочи
24.08.2010
24 авг. 2010
вт
18:00
минуты: 83' - 90'
Волгарь
3
Сочи
2
минуты: 83' - 90'
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
14:30
Иртыш
1 : 4
Волгарь
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
14:30
был в запасе
Иртыш
1
Волгарь
4
был в запасе
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
16:00
Урал
2 : 0
Волгарь
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
16:00
минуты: 1' - 33'
Урал
2
Волгарь
0
минуты: 1' - 33'
02.08.2010
02 авг. 2010
пн
18:00
Волгарь
1 : 0
Волга
02.08.2010
02 авг. 2010
пн
18:00
минуты: 1' - 53'
Волгарь
1
Волга
0
минуты: 1' - 53'
30.07.2010
30 июля 2010
пт
18:00
Волгарь
0 : 1
КАМАЗ
30.07.2010
30 июля 2010
пт
18:00
минуты: 76' - 90'
Волгарь
0
КАМАЗ
1
минуты: 76' - 90'