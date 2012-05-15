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Барсег Киракосян
№23
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2011/2012
15.05.2012
15 мая 2012
вт
14:00
Енисей
0 : 0
Луч
15.05.2012
15 мая 2012
вт
14:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
0
Луч
0
минуты: 1' - 90'
08.05.2012
08 мая 2012
вт
17:00
КАМАЗ
2 : 1
Енисей
41'
41'
41'
08.05.2012
08 мая 2012
вт
17:00
минуты: 1' - 44'
КАМАЗ
2
Енисей
1
минуты: 1' - 44'
02.05.2012
02 мая 2012
ср
14:00
Енисей
1 : 1
Оренбург
02.05.2012
02 мая 2012
ср
14:00
минуты: 71' - 90'
Енисей
1
Оренбург
1
минуты: 71' - 90'
20.04.2012
20 апр. 2012
пт
14:00
Енисей
2 : 1
Черноморец
20.04.2012
20 апр. 2012
пт
14:00
минуты: 87' - 90'
Енисей
2
Черноморец
1
минуты: 87' - 90'
13.04.2012
13 апр. 2012
пт
19:00
Балтика
0 : 1
Енисей
13.04.2012
13 апр. 2012
пт
19:00
был в запасе
Балтика
0
Енисей
1
был в запасе
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
15:30
Факел
1 : 0
Енисей
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
15:30
минуты: 75' - 90'
Факел
1
Енисей
0
минуты: 75' - 90'
26.03.2012
26 марта 2012
пн
14:00
Енисей
2 : 1
Волгарь
26.03.2012
26 марта 2012
пн
14:00
был в запасе
Енисей
2
Волгарь
1
был в запасе
07.11.2011
07 нояб. 2011
пн
12:00
Енисей
1 : 1
Факел
07.11.2011
07 нояб. 2011
пн
12:00
минуты: 1' - 67'
Енисей
1
Факел
1
минуты: 1' - 67'
04.11.2011
04 нояб. 2011
пт
10:00
Енисей
0 : 2
Химки
04.11.2011
04 нояб. 2011
пт
10:00
минуты: 66' - 90'
Енисей
0
Химки
2
минуты: 66' - 90'
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
17:30
Черноморец
1 : 1
Енисей
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
17:30
минуты: 84' - 90'
Черноморец
1
Енисей
1
минуты: 84' - 90'
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
14:00
Енисей
0 : 2
Оренбург
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
14:00
минуты: 1' - 46'
Енисей
0
Оренбург
2
минуты: 1' - 46'
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
14:00
Енисей
1 : 1
Урал
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
14:00
минуты: 1' - 64'
Енисей
1
Урал
1
минуты: 1' - 64'
06.10.2011
06 окт. 2011
чт
17:30
Динамо
2 : 1
Енисей
68'
68'
68'
06.10.2011
06 окт. 2011
чт
17:30
минуты: 46' - 90'
Динамо
2
Енисей
1
минуты: 46' - 90'
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
10:00
Луч
0 : 0
Енисей
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
10:00
минуты: 82' - 90'
Луч
0
Енисей
0
минуты: 82' - 90'
22.09.2011
22 сент. 2011
чт
11:00
СКА-Хабаровск
4 : 3
Енисей
22.09.2011
22 сент. 2011
чт
11:00
минуты: 78' - 90'
СКА-Хабаровск
4
Енисей
3
минуты: 78' - 90'
06.09.2011
06 сент. 2011
вт
14:00
Енисей
1 : 1
Сибирь
47'
47'
47'
06.09.2011
06 сент. 2011
вт
14:00
минуты: 1' - 70'
Енисей
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 70'
01.09.2011
01 сент. 2011
чт
17:00
КАМАЗ
2 : 0
Енисей
01.09.2011
01 сент. 2011
чт
17:00
был в запасе
КАМАЗ
2
Енисей
0
был в запасе
29.08.2011
29 авг. 2011
пн
17:00
Мордовия
2 : 3
Енисей
90'
90'
90'
29.08.2011
29 авг. 2011
пн
17:00
минуты: 76' - 90'
Мордовия
2
Енисей
3
минуты: 76' - 90'
22.08.2011
22 авг. 2011
пн
14:00
Енисей
0 : 0
Волгарь
22.08.2011
22 авг. 2011
пн
14:00
минуты: 1' - 63'
Енисей
0
Волгарь
0
минуты: 1' - 63'
12.08.2011
12 авг. 2011
пт
18:00
Торпедо
1 : 2
Енисей
48'
48'
48'
12.08.2011
12 авг. 2011
пт
18:00
минуты: 1' - 58'
Торпедо
1
Енисей
2
минуты: 1' - 58'
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