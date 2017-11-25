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Владимир Гогберашвили
№87
Полузащитник
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Команда
Нижний Новгород
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2017/2018
2014/2015
2013/2014
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
13:00
Нижний Новгород
2 : 2
Сочи
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
13:00
минуты: 89' - 90'
Нижний Новгород
2
Сочи
2
минуты: 89' - 90'
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
13:00
Нижний Новгород
2 : 1
Волгарь
89'
90'
89'
90'
89'
90'
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
13:00
89'
минуты: 65' - 90'
Нижний Новгород
2
Волгарь
1
минуты: 65' - 90'
08.11.2017
08 нояб. 2017
ср
19:00
Химки
0 : 2
Нижний Новгород
08.11.2017
08 нояб. 2017
ср
19:00
был в запасе
Химки
0
Нижний Новгород
2
был в запасе
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
14:00
Нижний Новгород
0 : 0
Томь
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
14:00
был в запасе
Нижний Новгород
0
Томь
0
был в запасе
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
14:00
Крылья Советов
1 : 0
Нижний Новгород
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
14:00
был в запасе
Крылья Советов
1
Нижний Новгород
0
был в запасе
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
8:00
Луч
1 : 2
Нижний Новгород
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
8:00
минуты: 90' - 90'
Луч
1
Нижний Новгород
2
минуты: 90' - 90'
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
Нижний Новгород
0 : 3
Кубань
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
минуты: 77' - 90'
Нижний Новгород
0
Кубань
3
минуты: 77' - 90'
07.10.2017
07 окт. 2017
сб
14:00
Ротор
1 : 2
Нижний Новгород
07.10.2017
07 окт. 2017
сб
14:00
минуты: 46' - 90'
Ротор
1
Нижний Новгород
2
минуты: 46' - 90'
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
15:00
Нижний Новгород
2 : 1
Факел
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
15:00
минуты: 88' - 90'
Нижний Новгород
2
Факел
1
минуты: 88' - 90'
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
17:00
Зенит-2
2 : 1
Нижний Новгород
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
17:00
минуты: 67' - 90'
Зенит-2
2
Нижний Новгород
1
минуты: 67' - 90'
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
15:00
Нижний Новгород
0 : 2
Енисей
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
15:00
минуты: 56' - 90'
Нижний Новгород
0
Енисей
2
минуты: 56' - 90'
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
18:00
Балтика
0 : 0
Нижний Новгород
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
18:00
минуты: 62' - 90'
Балтика
0
Нижний Новгород
0
минуты: 62' - 90'
06.09.2017
06 сент. 2017
ср
18:00
Нижний Новгород
1 : 3
Спартак-2
06.09.2017
06 сент. 2017
ср
18:00
минуты: 71' - 90'
Нижний Новгород
1
Спартак-2
3
минуты: 71' - 90'
02.09.2017
02 сент. 2017
сб
16:00
Тамбов
2 : 1
Нижний Новгород
02.09.2017
02 сент. 2017
сб
16:00
был в запасе
Тамбов
2
Нижний Новгород
1
был в запасе
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
16:00
Нижний Новгород
0 : 1
Оренбург
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
16:00
минуты: 1' - 62'
Нижний Новгород
0
Оренбург
1
минуты: 1' - 62'
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
13:00
Сибирь
1 : 1
Нижний Новгород
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
13:00
минуты: 1' - 70'
Сибирь
1
Нижний Новгород
1
минуты: 1' - 70'
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
16:00
Нижний Новгород
1 : 2
Тюмень
45'
45'
45'
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
16:00
минуты: 44' - 90'
Нижний Новгород
1
Тюмень
2
минуты: 44' - 90'
09.08.2017
09 авг. 2017
ср
13:00
Сочи
3 : 1
Нижний Новгород
09.08.2017
09 авг. 2017
ср
13:00
был в запасе
Сочи
3
Нижний Новгород
1
был в запасе
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
16:00
Нижний Новгород
0 : 1
Шинник
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
16:00
минуты: 46' - 90'
Нижний Новгород
0
Шинник
1
минуты: 46' - 90'
30.07.2017
30 июля 2017
вс
18:00
Волгарь
2 : 1
Нижний Новгород
87'
87'
87'
30.07.2017
30 июля 2017
вс
18:00
минуты: 64' - 90'
Волгарь
2
Нижний Новгород
1
минуты: 64' - 90'
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