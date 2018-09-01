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Сергей Нарылков
№11
Полузащитник
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Команда
Шинник
Гражданство
Россия
Дата рождения
7 окт. 1987 (32) года
Рост
171
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2018/2019
2017/2018
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
16:00
Шинник
1 : 0
Нижний Новгород
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
1
Нижний Новгород
0
минуты: 1' - 90'
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
18:00
Балтика
1 : 0
Шинник
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Балтика
1
Шинник
0
минуты: 1' - 90'
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
16:00
Шинник
1 : 0
Зенит-2
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
1
Зенит-2
0
минуты: 1' - 90'
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
16:00
Шинник
0 : 0
Ротор
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
16:00
минуты: 1' - 62'
Шинник
0
Ротор
0
минуты: 1' - 62'
08.08.2018
08 авг. 2018
ср
17:00
Шинник
0 : 1
Химки
08.08.2018
08 авг. 2018
ср
17:00
минуты: 1' - 46'
Шинник
0
Химки
1
минуты: 1' - 46'
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
18:00
Факел
3 : 0
Шинник
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
18:00
минуты: 1' - 57'
Факел
3
Шинник
0
минуты: 1' - 57'
29.07.2018
29 июля 2018
вс
14:00
Шинник
1 : 1
Спартак-2
70'
70'
70'
29.07.2018
29 июля 2018
вс
14:00
минуты: 1' - 76'
Шинник
1
Спартак-2
1
минуты: 1' - 76'
22.07.2018
22 июля 2018
вс
13:00
Сибирь
0 : 2
Шинник
22.07.2018
22 июля 2018
вс
13:00
минуты: 1' - 76'
Сибирь
0
Шинник
2
минуты: 1' - 76'
17.07.2018
17 июля 2018
вт
18:30
Авангард
1 : 2
Шинник
17.07.2018
17 июля 2018
вт
18:30
минуты: 1' - 70'
Авангард
1
Шинник
2
минуты: 1' - 70'