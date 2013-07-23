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Евгений Круг
№18
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2013/2014
2012/2013
23.07.2013
23 июля 2013
вт
17:00
Мордовия
3 : 0
Енисей
23.07.2013
23 июля 2013
вт
17:00
минуты: 1' - 46'
Мордовия
3
Енисей
0
минуты: 1' - 46'
07.07.2013
07 июля 2013
вс
14:00
Енисей
1 : 4
Ротор
07.07.2013
07 июля 2013
вс
14:00
был в запасе
Енисей
1
Ротор
4
был в запасе