Евгений Круг
№18
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.07.2013 23 июля 2013 вт 17:00
Мордовия
3 : 0
Енисей
23.07.2013 23 июля 2013 вт 17:00
минуты: 1' - 46'
Мордовия
3
Енисей
0
минуты: 1' - 46'
07.07.2013 07 июля 2013 вс 14:00
Енисей
1 : 4
Ротор
07.07.2013 07 июля 2013 вс 14:00
был в запасе
Енисей
1
Ротор
4
был в запасе