Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Лев Корнилов
№18
Полузащитник
Подписаться
Команда
Нефтехимик
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2016/2017
2013/2014
14.05.2017
14 мая 2017
вс
16:00
Нефтехимик
1 : 1
Тамбов
14.05.2017
14 мая 2017
вс
16:00
минуты: 1' - 80'
Нефтехимик
1
Тамбов
1
минуты: 1' - 80'
10.05.2017
10 мая 2017
ср
16:00
Тюмень
2 : 0
Нефтехимик
10.05.2017
10 мая 2017
ср
16:00
был в запасе
Тюмень
2
Нефтехимик
0
был в запасе
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
16:00
Шинник
2 : 1
Нефтехимик
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
16:00
был в запасе
Шинник
2
Нефтехимик
1
был в запасе
12.04.2017
12 апр. 2017
ср
15:00
Нефтехимик
1 : 1
Луч
7'
7'
7'
12.04.2017
12 апр. 2017
ср
15:00
минуты: 1' - 90'
Нефтехимик
1
Луч
1
минуты: 1' - 90'
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
18:00
Факел
3 : 2
Нефтехимик
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Факел
3
Нефтехимик
2
минуты: 1' - 90'
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
17:00
Нефтехимик
0 : 1
Спартак-Нальчик
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Нефтехимик
0
Спартак-Нальчик
1
минуты: 1' - 90'
26.03.2017
26 марта 2017
вс
16:00
Кубань
1 : 0
Нефтехимик
88'
88'
88'
26.03.2017
26 марта 2017
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Кубань
1
Нефтехимик
0
минуты: 1' - 90'
19.03.2017
19 марта 2017
вс
14:00
Нефтехимик
2 : 0
Волгарь
19.03.2017
19 марта 2017
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Нефтехимик
2
Волгарь
0
минуты: 1' - 90'
12.03.2017
12 марта 2017
вс
17:00
Мордовия
1 : 0
Нефтехимик
12.03.2017
12 марта 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 38'
Мордовия
1
Нефтехимик
0
минуты: 1' - 38'
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
11:00
Сибирь
2 : 1
Нефтехимик
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
11:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
2
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 90'
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
14:00
Нефтехимик
0 : 0
Балтика
86'
86'
86'
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Нефтехимик
0
Балтика
0
минуты: 1' - 90'
13.11.2016
13 нояб. 2016
вс
15:00
Химки
3 : 2
Нефтехимик
13.11.2016
13 нояб. 2016
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Химки
3
Нефтехимик
2
минуты: 1' - 90'
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
9:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Нефтехимик
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
9:00
минуты: 1' - 63'
СКА-Хабаровск
1
Нефтехимик
0
минуты: 1' - 63'
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
13:30
Тамбов
0 : 0
Нефтехимик
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
13:30
минуты: 50' - 90'
Тамбов
0
Нефтехимик
0
минуты: 50' - 90'
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
14:00
Нефтехимик
0 : 1
Тюмень
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
14:00
был в запасе
Нефтехимик
0
Тюмень
1
был в запасе
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
16:00
Тосно
4 : 2
Нефтехимик
56'
56'
56'
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Тосно
4
Нефтехимик
2
минуты: 1' - 90'
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
18:00
Нефтехимик
2 : 2
Сокол
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Нефтехимик
2
Сокол
2
минуты: 1' - 90'
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
15:00
Нефтехимик
1 : 2
Факел
27'
27'
27'
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
15:00
был в запасе
Нефтехимик
1
Факел
2
был в запасе
03.09.2016
03 сент. 2016
сб
18:30
Спартак-Нальчик
3 : 2
Нефтехимик
03.09.2016
03 сент. 2016
сб
18:30
минуты: 1' - 90'
Спартак-Нальчик
3
Нефтехимик
2
минуты: 1' - 90'
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
18:00
Нефтехимик
1 : 4
Кубань
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Нефтехимик
1
Кубань
4
минуты: 1' - 90'
Показать все игры