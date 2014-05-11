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Антон Киселев
№18
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2013/2014
11.05.2014
11 мая 2014
вс
7:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Луч
11.05.2014
11 мая 2014
вс
7:00
минуты: 62' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Луч
1
минуты: 62' - 90'
05.05.2014
05 мая 2014
пн
19:00
Балтика
3 : 0
СКА-Хабаровск
05.05.2014
05 мая 2014
пн
19:00
был в запасе
Балтика
3
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
7:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Нефтехимик
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
7:00
минуты: 90' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Нефтехимик
1
минуты: 90' - 90'
14.04.2014
14 апр. 2014
пн
15:00
Ангушт
0 : 1
СКА-Хабаровск
14.04.2014
14 апр. 2014
пн
15:00
минуты: 1' - 65'
Ангушт
0
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 65'
09.04.2014
09 апр. 2014
ср
11:00
СКА-Хабаровск
2 : 2
Уфа
09.04.2014
09 апр. 2014
ср
11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
2
Уфа
2
был в запасе
04.04.2014
04 апр. 2014
пт
16:00
Химик
0 : 1
СКА-Хабаровск
04.04.2014
04 апр. 2014
пт
16:00
минуты: 83' - 90'
Химик
0
СКА-Хабаровск
1
минуты: 83' - 90'
30.03.2014
30 марта 2014
вс
7:00
СКА-Хабаровск
3 : 0
Шинник
30.03.2014
30 марта 2014
вс
7:00
минуты: 79' - 90'
СКА-Хабаровск
3
Шинник
0
минуты: 79' - 90'
23.03.2014
23 марта 2014
вс
12:00
Оренбург
2 : 1
СКА-Хабаровск
23.03.2014
23 марта 2014
вс
12:00
минуты: 53' - 90'
Оренбург
2
СКА-Хабаровск
1
минуты: 53' - 90'
16.03.2014
16 марта 2014
вс
7:00
СКА-Хабаровск
2 : 2
Енисей
16.03.2014
16 марта 2014
вс
7:00
минуты: 60' - 90'
СКА-Хабаровск
2
Енисей
2
минуты: 60' - 90'
09.03.2014
09 марта 2014
вс
16:00
Спартак-Нальчик
2 : 1
СКА-Хабаровск
09.03.2014
09 марта 2014
вс
16:00
минуты: 72' - 90'
Спартак-Нальчик
2
СКА-Хабаровск
1
минуты: 72' - 90'
03.11.2013
03 нояб. 2013
вс
12:00
Уфа
0 : 0
Луч
03.11.2013
03 нояб. 2013
вс
12:00
минуты: 89' - 90'
Уфа
0
Луч
0
минуты: 89' - 90'
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
7:00
Луч
2 : 0
Химик
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
7:00
был в запасе
Луч
2
Химик
0
был в запасе
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
12:00
Енисей
1 : 0
Луч
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
12:00
был в запасе
Енисей
1
Луч
0
был в запасе
07.10.2013
07 окт. 2013
пн
10:30
Луч
3 : 0
Сибирь
07.10.2013
07 окт. 2013
пн
10:30
минуты: 65' - 90'
Луч
3
Сибирь
0
минуты: 65' - 90'
10.09.2013
10 сент. 2013
вт
10:00
Луч
0 : 0
Торпедо
10.09.2013
10 сент. 2013
вт
10:00
был в запасе
Луч
0
Торпедо
0
был в запасе
28.08.2013
28 авг. 2013
ср
11:00
Луч
1 : 1
Салют
28.08.2013
28 авг. 2013
ср
11:00
минуты: 86' - 90'
Луч
1
Салют
1
минуты: 86' - 90'
23.08.2013
23 авг. 2013
пт
18:00
Спартак-Нальчик
1 : 3
Луч
23.08.2013
23 авг. 2013
пт
18:00
был в запасе
Спартак-Нальчик
1
Луч
3
был в запасе
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
17:00
Балтика
1 : 0
Луч
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
17:00
был в запасе
Балтика
1
Луч
0
был в запасе
02.08.2013
02 авг. 2013
пт
11:00
Луч
0 : 0
Нефтехимик
02.08.2013
02 авг. 2013
пт
11:00
минуты: 77' - 90'
Луч
0
Нефтехимик
0
минуты: 77' - 90'
28.07.2013
28 июля 2013
вс
16:30
Ангушт
0 : 2
Луч
28.07.2013
28 июля 2013
вс
16:30
минуты: 75' - 90'
Ангушт
0
Луч
2
минуты: 75' - 90'
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