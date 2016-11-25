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Даниил Гавиловский
№1
Вратарь
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Команда
Чита
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2016/2017
25.11.2016
25 нояб. 2016
пт
13:00
Тамбов
4 : 0
Факел
25.11.2016
25 нояб. 2016
пт
13:00
был в запасе
Тамбов
4
Факел
0
был в запасе
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
13:30
Тамбов
1 : 0
Спартак-2
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
13:30
был в запасе
Тамбов
1
Спартак-2
0
был в запасе
08.10.2016
08 окт. 2016
сб
12:00
Луч
0 : 1
Тамбов
08.10.2016
08 окт. 2016
сб
12:00
был в запасе
Луч
0
Тамбов
1
был в запасе
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
18:00
Волгарь
1 : 2
Тамбов
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
18:00
был в запасе
Волгарь
1
Тамбов
2
был в запасе
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
15:00
Тамбов
0 : 0
Зенит-2
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
15:00
был в запасе
Тамбов
0
Зенит-2
0
был в запасе
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
18:00
Балтика
1 : 2
Тамбов
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
18:00
был в запасе
Балтика
1
Тамбов
2
был в запасе
03.09.2016
03 сент. 2016
сб
15:30
Тамбов
1 : 2
Динамо
03.09.2016
03 сент. 2016
сб
15:30
был в запасе
Тамбов
1
Динамо
2
был в запасе
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
13:00
Енисей
2 : 1
Тамбов
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
13:00
был в запасе
Енисей
2
Тамбов
1
был в запасе
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
17:00
Тамбов
0 : 1
Тюмень
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
17:00
был в запасе
Тамбов
0
Тюмень
1
был в запасе
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
19:00
Шинник
2 : 1
Тамбов
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
19:00
был в запасе
Шинник
2
Тамбов
1
был в запасе
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
17:00
Тамбов
0 : 0
Сокол
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
17:00
был в запасе
Тамбов
0
Сокол
0
был в запасе
06.08.2016
06 авг. 2016
сб
18:00
Факел
3 : 0
Тамбов
06.08.2016
06 авг. 2016
сб
18:00
был в запасе
Факел
3
Тамбов
0
был в запасе
31.07.2016
31 июля 2016
вс
17:00
Тамбов
0 : 0
Кубань
31.07.2016
31 июля 2016
вс
17:00
был в запасе
Тамбов
0
Кубань
0
был в запасе
27.07.2016
27 июля 2016
ср
18:30
Мордовия
0 : 0
Тамбов
27.07.2016
27 июля 2016
ср
18:30
был в запасе
Мордовия
0
Тамбов
0
был в запасе
23.07.2016
23 июля 2016
сб
17:00
Тамбов
3 : 2
Сибирь
23.07.2016
23 июля 2016
сб
17:00
был в запасе
Тамбов
3
Сибирь
2
был в запасе
16.07.2016
16 июля 2016
сб
18:00
Химки
0 : 0
Тамбов
16.07.2016
16 июля 2016
сб
18:00
был в запасе
Химки
0
Тамбов
0
был в запасе
11.07.2016
11 июля 2016
пн
18:00
Тамбов
3 : 1
СКА-Хабаровск
11.07.2016
11 июля 2016
пн
18:00
был в запасе
Тамбов
3
СКА-Хабаровск
1
был в запасе