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Алексей Померко
№5
Полузащитник
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Команда
Сочи
Гражданство
Россия
Дата рождения
3 мая 1990 (30) лет
Рост
184
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. фнл
россия. кубок
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2011/2012
2010
2009
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
16:30
Сочи
1 : 1
Рубин
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 74'
Сочи
1
Рубин
1
минуты: 1' - 74'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
11:30
Уфа
1 : 1
Сочи
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
11:30
минуты: 1' - 90'
Уфа
1
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
16:30
Сочи
2 : 3
ЦСКА
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
16:30
был в запасе
Сочи
2
ЦСКА
3
был в запасе
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
16:30
Сочи
1 : 2
Тамбов
28'
28'
28'
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 46'
Сочи
1
Тамбов
2
минуты: 1' - 46'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
19:00
Ростов
2 : 0
Сочи
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Ростов
2
Сочи
0
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:30
Арсенал
1 : 1
Сочи
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Арсенал
1
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
19:00
Сочи
0 : 2
Крылья Советов
21'
21'
21'
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 51'
Сочи
0
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 51'
30.09.2019
30 сент. 2019
пн
19:30
Сочи
2 : 0
Ахмат
41'
41'
41'
30.09.2019
30 сент. 2019
пн
19:30
минуты: 1' - 66'
Сочи
2
Ахмат
0
минуты: 1' - 66'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
14:00
Динамо
2 : 3
Сочи
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
2
Сочи
3
минуты: 1' - 90'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:00
Сочи
0 : 1
Локомотив
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:00
был в запасе
Сочи
0
Локомотив
1
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
14:00
Рубин
0 : 3
Сочи
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
14:00
минуты: 73' - 90'
Рубин
0
Сочи
3
минуты: 73' - 90'
26.08.2019
26 авг. 2019
пн
18:00
Урал
3 : 1
Сочи
26.08.2019
26 авг. 2019
пн
18:00
был в запасе
Урал
3
Сочи
1
был в запасе
16.08.2019
16 авг. 2019
пт
18:00
Оренбург
1 : 1
Сочи
16.08.2019
16 авг. 2019
пт
18:00
был в запасе
Оренбург
1
Сочи
1
был в запасе
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
19:00
ЦСКА
0 : 0
Сочи
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
19:00
был в запасе
ЦСКА
0
Сочи
0
был в запасе
04.08.2019
04 авг. 2019
вс
21:30
Сочи
0 : 0
Уфа
04.08.2019
04 авг. 2019
вс
21:30
был в запасе
Сочи
0
Уфа
0
был в запасе
27.07.2019
27 июля 2019
сб
19:00
Краснодар
3 : 0
Сочи
27.07.2019
27 июля 2019
сб
19:00
минуты: 62' - 90'
Краснодар
3
Сочи
0
минуты: 62' - 90'
21.07.2019
21 июля 2019
вс
21:30
Сочи
0 : 2
Зенит
21.07.2019
21 июля 2019
вс
21:30
был в запасе
Сочи
0
Зенит
2
был в запасе