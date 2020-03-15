Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Александр Коломейцев
№18
Полузащитник
Подписаться
Команда
Локомотив
Гражданство
Россия
Дата рождения
21 февр. 1989 (31) год
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
россия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
15.03.2020
15 марта 2020
вс
19:00
Ростов
1 : 3
Локомотив
15.03.2020
15 марта 2020
вс
19:00
был в запасе
Ростов
1
Локомотив
3
был в запасе
08.03.2020
08 марта 2020
вс
19:00
Локомотив
1 : 0
Ахмат
08.03.2020
08 марта 2020
вс
19:00
был в запасе
Локомотив
1
Ахмат
0
был в запасе
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
19:00
Зенит
0 : 0
Локомотив
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
19:00
был в запасе
Зенит
0
Локомотив
0
был в запасе
06.12.2019
06 дек. 2019
пт
19:30
Арсенал
4 : 0
Локомотив
06.12.2019
06 дек. 2019
пт
19:30
был в запасе
Арсенал
4
Локомотив
0
был в запасе
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
16:30
Локомотив
1 : 2
Динамо
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 65'
Локомотив
1
Динамо
2
минуты: 1' - 65'
22.11.2019
22 нояб. 2019
пт
19:30
Тамбов
2 : 3
Локомотив
22.11.2019
22 нояб. 2019
пт
19:30
минуты: 1' - 90'
Тамбов
2
Локомотив
3
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
19:00
Локомотив
1 : 1
Краснодар
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Локомотив
1
Краснодар
1
минуты: 1' - 90'
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
14:00
Уфа
1 : 1
Локомотив
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
14:00
был в запасе
Уфа
1
Локомотив
1
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
16:30
Локомотив
0 : 3
Спартак
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
16:30
минуты: 78' - 90'
Локомотив
0
Спартак
3
минуты: 78' - 90'
18.10.2019
18 окт. 2019
пт
19:30
Ахмат
0 : 2
Локомотив
23'
23'
23'
18.10.2019
18 окт. 2019
пт
19:30
23'
минуты: 1' - 90'
Ахмат
0
Локомотив
2
минуты: 1' - 90'
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
14:00
Локомотив
2 : 1
Арсенал
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 85'
Локомотив
2
Арсенал
1
минуты: 1' - 85'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
19:00
Локомотив
1 : 0
Зенит
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
19:00
минуты: 90' - 90'
Локомотив
1
Зенит
0
минуты: 90' - 90'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
11:30
Оренбург
2 : 3
Локомотив
76'
76'
76'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
11:30
минуты: 68' - 90'
Оренбург
2
Локомотив
3
минуты: 68' - 90'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:00
Сочи
0 : 1
Локомотив
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:00
минуты: 83' - 90'
Сочи
0
Локомотив
1
минуты: 83' - 90'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
16:30
Локомотив
1 : 2
Ростов
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
16:30
был в запасе
Локомотив
1
Ростов
2
был в запасе
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
19:00
Краснодар
1 : 1
Локомотив
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
19:00
был в запасе
Краснодар
1
Локомотив
1
был в запасе
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
19:00
Динамо
1 : 2
Локомотив
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
19:00
был в запасе
Динамо
1
Локомотив
2
был в запасе
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
16:30
Локомотив
4 : 0
Урал
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
16:30
был в запасе
Локомотив
4
Урал
0
был в запасе
03.08.2019
03 авг. 2019
сб
16:30
Крылья Советов
1 : 2
Локомотив
03.08.2019
03 авг. 2019
сб
16:30
был в запасе
Крылья Советов
1
Локомотив
2
был в запасе
28.07.2019
28 июля 2019
вс
19:00
ЦСКА
1 : 0
Локомотив
28.07.2019
28 июля 2019
вс
19:00
был в запасе
ЦСКА
1
Локомотив
0
был в запасе
Показать все игры