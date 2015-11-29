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Евгений Кобозев
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2012/2013
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
14:00
Тосно
3 : 1
Томь
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
14:00
был в запасе
Тосно
3
Томь
1
был в запасе
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
17:00
Зенит-2
2 : 1
Тосно
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
17:00
был в запасе
Зенит-2
2
Тосно
1
был в запасе
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
9:00
Байкал
0 : 2
Тосно
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
9:00
был в запасе
Байкал
0
Тосно
2
был в запасе
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
16:00
Тосно
1 : 2
КАМАЗ
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Тосно
1
КАМАЗ
2
минуты: 1' - 90'
19.10.2015
19 окт. 2015
пн
20:00
Балтика
1 : 3
Тосно
19.10.2015
19 окт. 2015
пн
20:00
минуты: 1' - 90'
Балтика
1
Тосно
3
минуты: 1' - 90'
15.10.2015
15 окт. 2015
чт
13:00
Тосно
0 : 1
Сибирь
15.10.2015
15 окт. 2015
чт
13:00
был в запасе
Тосно
0
Сибирь
1
был в запасе
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
16:00
Волга
1 : 1
Тосно
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
16:00
был в запасе
Волга
1
Тосно
1
был в запасе
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
13:00
Тосно
1 : 0
Сокол
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
13:00
был в запасе
Тосно
1
Сокол
0
был в запасе
21.09.2015
21 сент. 2015
пн
19:00
Тосно
0 : 2
Луч
82'
82'
82'
21.09.2015
21 сент. 2015
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Тосно
0
Луч
2
минуты: 1' - 90'
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
17:00
Тюмень
1 : 0
Тосно
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Тюмень
1
Тосно
0
минуты: 1' - 90'
06.09.2015
06 сент. 2015
вс
16:00
Тосно
2 : 2
Енисей
06.09.2015
06 сент. 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Тосно
2
Енисей
2
минуты: 1' - 90'