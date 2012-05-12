Вячеслав Дмитриев
№14
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.05.2012 12 мая 2012 сб 17:00
Динамо
1 : 0
Мордовия
12.05.2012 12 мая 2012 сб 17:00
был в запасе
Динамо
1
Мордовия
0
был в запасе
29.04.2012 29 апр. 2012 вс 15:00
Сибирь
0 : 0
Динамо
29.04.2012 29 апр. 2012 вс 15:00
был в запасе
Сибирь
0
Динамо
0
был в запасе
25.04.2012 25 апр. 2012 ср 18:30
Динамо
1 : 1
Торпедо
25.04.2012 25 апр. 2012 ср 18:30
был в запасе
Динамо
1
Торпедо
1
был в запасе
19.04.2012 19 апр. 2012 чт 16:00
Урал
0 : 0
Динамо
19.04.2012 19 апр. 2012 чт 16:00
был в запасе
Урал
0
Динамо
0
был в запасе
15.04.2012 15 апр. 2012 вс 16:00
Шинник
0 : 2
Динамо
15.04.2012 15 апр. 2012 вс 16:00
был в запасе
Шинник
0
Динамо
2
был в запасе
14.06.2011 14 июня 2011 вт 18:00
Динамо
1 : 1
Оренбург
14.06.2011 14 июня 2011 вт 18:00
был в запасе
Динамо
1
Оренбург
1
был в запасе
28.05.2011 28 мая 2011 сб 12:00
Енисей
0 : 1
Динамо
28.05.2011 28 мая 2011 сб 12:00
был в запасе
Енисей
0
Динамо
1
был в запасе
25.05.2011 25 мая 2011 ср 15:00
Сибирь
4 : 1
Динамо
25.05.2011 25 мая 2011 ср 15:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
4
Динамо
1
минуты: 1' - 90'
07.05.2011 07 мая 2011 сб 17:00
Мордовия
3 : 2
Динамо
07.05.2011 07 мая 2011 сб 17:00
был в запасе
Мордовия
3
Динамо
2
был в запасе
04.05.2011 04 мая 2011 ср 17:00
КАМАЗ
1 : 0
Динамо
04.05.2011 04 мая 2011 ср 17:00
был в запасе
КАМАЗ
1
Динамо
0
был в запасе
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 23:00
Динамо
0 : 0
Волгарь
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 23:00
был в запасе
Динамо
0
Волгарь
0
был в запасе
18.04.2011 18 апр. 2011 пн 18:30
Балтика
0 : 0
Динамо
18.04.2011 18 апр. 2011 пн 18:30
минуты: 75' - 90'
Балтика
0
Динамо
0
минуты: 75' - 90'
07.04.2011 07 апр. 2011 чт 18:00
Динамо
4 : 2
Химки
07.04.2011 07 апр. 2011 чт 18:00
был в запасе
Динамо
4
Химки
2
был в запасе