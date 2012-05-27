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Владимир Воскобойников
№9
Нападающий
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Команда
Динамо
Гражданство
Эстония
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2011/2012
27.05.2012
27 мая 2012
вс
17:00
Волгарь
0 : 1
Химки
27.05.2012
27 мая 2012
вс
17:00
минуты: 86' - 90'
Волгарь
0
Химки
1
минуты: 86' - 90'
21.05.2012
21 мая 2012
пн
18:00
Химки
0 : 0
Енисей
21.05.2012
21 мая 2012
пн
18:00
минуты: 59' - 90'
Химки
0
Енисей
0
минуты: 59' - 90'
08.05.2012
08 мая 2012
вт
6:00
Луч
1 : 2
Химки
68'
68'
68'
08.05.2012
08 мая 2012
вт
6:00
минуты: 1' - 90'
Луч
1
Химки
2
минуты: 1' - 90'
02.05.2012
02 мая 2012
ср
18:00
Химки
1 : 0
КАМАЗ
02.05.2012
02 мая 2012
ср
18:00
минуты: 1' - 71'
Химки
1
КАМАЗ
0
минуты: 1' - 71'
20.04.2012
20 апр. 2012
пт
18:00
Химки
0 : 2
Торпедо
71'
71'
71'
20.04.2012
20 апр. 2012
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Химки
0
Торпедо
2
минуты: 1' - 90'
13.04.2012
13 апр. 2012
пт
17:00
Черноморец
1 : 0
Химки
13.04.2012
13 апр. 2012
пт
17:00
минуты: 46' - 90'
Черноморец
1
Химки
0
минуты: 46' - 90'
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
13:00
Химки
1 : 1
Балтика
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Химки
1
Балтика
1
минуты: 1' - 90'
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
7:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Химки
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
7:00
минуты: 1' - 69'
СКА-Хабаровск
2
Химки
1
минуты: 1' - 69'
26.03.2012
26 марта 2012
пн
18:00
Химки
1 : 3
Факел
32'
32'
32'
26.03.2012
26 марта 2012
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Химки
1
Факел
3
минуты: 1' - 90'
04.11.2011
04 нояб. 2011
пт
10:00
Енисей
0 : 2
Химки
04.11.2011
04 нояб. 2011
пт
10:00
минуты: 88' - 90'
Енисей
0
Химки
2
минуты: 88' - 90'
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
14:00
Химки
3 : 1
Торпедо
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
14:00
минуты: 1' - 67'
Химки
3
Торпедо
1
минуты: 1' - 67'
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
17:00
КАМАЗ
1 : 1
Химки
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
17:00
минуты: 80' - 90'
КАМАЗ
1
Химки
1
минуты: 80' - 90'
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
17:00
Мордовия
2 : 1
Химки
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
17:00
был в запасе
Мордовия
2
Химки
1
был в запасе
06.10.2011
06 окт. 2011
чт
18:00
Химки
1 : 1
Волгарь
06.10.2011
06 окт. 2011
чт
18:00
минуты: 76' - 90'
Химки
1
Волгарь
1
минуты: 76' - 90'
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
18:00
Торпедо
3 : 1
Химки
70'
70'
70'
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
18:00
70'
минуты: 59' - 90'
Торпедо
3
Химки
1
минуты: 59' - 90'
22.09.2011
22 сент. 2011
чт
19:00
Балтика
4 : 1
Химки
22.09.2011
22 сент. 2011
чт
19:00
минуты: 1' - 52'
Балтика
4
Химки
1
минуты: 1' - 52'
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
18:00
Химки
1 : 0
Луч
55'
55'
55'
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
18:00
минуты: 1' - 81'
Химки
1
Луч
0
минуты: 1' - 81'
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
18:00
Химки
2 : 1
СКА-Хабаровск
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
18:00
минуты: 46' - 90'
Химки
2
СКА-Хабаровск
1
минуты: 46' - 90'
06.09.2011
06 сент. 2011
вт
15:00
Химки
2 : 0
Факел
06.09.2011
06 сент. 2011
вт
15:00
был в запасе
Химки
2
Факел
0
был в запасе
01.09.2011
01 сент. 2011
чт
16:00
Химки
2 : 1
Черноморец
01.09.2011
01 сент. 2011
чт
16:00
минуты: 67' - 90'
Химки
2
Черноморец
1
минуты: 67' - 90'
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